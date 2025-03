Fiat Ducato 2025: avrà il nuovo motore 2.2 Turbodiesel di Toro in Brasile

Come riporta in Brasile il sito Autos Segredos, Fiat Ducato 2025 arriverà sul mercato brasiliano nei prossimi mesi con lo stesso motore già utilizzato su Fiat Scudo e Toro e anche su Ram Rampage e Jeep Commander. Stellantis infatti ha deciso di utilizzare il nuovo motore 2.2 Turbodiesel in tutti i suoi modelli. Il modello sostituirà anche l’attuale motore 2.2 Turbodiesel Blue HDI con il nuovo 2.2 Turbodiesel utilizzato dalla Rampage 2025 e dai furgoni Peugeot Expert, Citroën Jumpy e dal modello gemello Scudo.

In Brasile il nuovo motore 2,2 Turbodiesel arriverà anche nel futuro Fiat Ducato 2025

La linea ridisegnata dovrebbe però accogliere la versione con potenza di 182 CV a 3.500 giri/min e coppia di 45,9 kgfm da 1.500 giri/min. Il veicolo commerciale leggero continuerà ad essere dotato dell’opzione di trasmissione manuale a sei marce, ma riceverà anche l’opzione automatica a nove marce della Fiat Toro.

Fiat Ducato 2025 disporrà di un nuovo paraurti che rimane diviso in tre parti per ridurre i costi di riparazione. Con il nuovo design, il pezzo riceve una sporgenza nella parte centrale, rendendo il paraurti più prominente, in particolare nella parte in cui ospita la targhetta identificativa. La griglia principale presenterà un design composto da listelli che verranno replicati nella presa d’aria inferiore. La griglia principale sarà in tinta con la carrozzeria, con motivi rettangolari di dimensioni variabili.

Osservandolo di lato e nella parte posteriore, il Fiat Ducato 2025 manterrà inalterata la sua struttura, confermando il design solido e funzionale che lo ha reso uno dei veicoli commerciali leggeri più apprezzati sul mercato. Tuttavia, le principali novità si concentreranno all’interno dell’abitacolo, dove il modello aggiornato presenterà una serie di miglioramenti significativi.

Pur conservando l’impostazione generale della plancia, il nuovo Fiat Ducato 2025 introdurrà una consolle centrale rinnovata, che offrirà una disposizione più ergonomica dei comandi e una maggiore praticità per il conducente. Inoltre, verranno ridisegnate le bocchette di aerazione, migliorando la distribuzione dell’aria e il comfort di bordo. Anche il sistema di climatizzazione verrà aggiornato, con nuovi comandi che ne facilitano l’utilizzo e ottimizzano l’esperienza di guida.

A completare il restyling degli interni troveremo inoltre un volante ridisegnato, pensato per offrire una presa più confortevole e una maggiore intuitività nell’interazione con i vari sistemi del veicolo. Il sistema di infotainment verrà aggiornato con una nuova radio, mentre il quadro strumenti verrà rivisto per garantire una migliore leggibilità delle informazioni e un’interfaccia più moderna e tecnologica.