Nuova Fiat Pandina: il suo debutto avverrà prima del previsto?

Nuova Fiat Pandina è il soprannome dato all’erede dell’attuale Fiat Panda che secondo quanto dichiarato dallo stesso numero uno della casa torinese, Olivier Francois, potrebbe effettivamente chiamarsi così per differenziarsi maggiormente dalla Fiat Grande Panda. La futura generazione di Panda è stata ufficialmente confermata e sarà prodotta sempre presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove viene costruita l’attuale versione.

La nuova Fiat Pandina sarà realtà già un paio di anni prima del 2030? Le possibilità ci sono

La nuova Fiat Pandina arriverà di certo entro il 2030 ma a quanto pare ci sono buone possibilità che l’auto arrivi anche prima di quella data. Una decisione non è stata ancora presa ma molto dipenderà anche da come nel frattempo andranno le cose per l’attuale Panda. Se il veicolo dovesse continuare a registrare buoni risultati sul mercato come sta avvendo oggi allora non ci sarebbe fretta di lanciare la nuova generazione che comunque a prescindere da ciò sarebbe già a buon punto e dunque potrebbe anticipare il suo debutto quanto meno di 1 o 2 anni.

Sappiamo già che la vettura che sarà lunga sempre intorno ai 3,6 m riceverà una nuova piattaforma che non sarà quella di Grande Panda e nemmeno la STLA Small. Queste piattaforme infatti sono troppo grandi per un modello così compatto. Probabile che alla fine venga scelta la stessa piattaforma dell’attuale Fiat 500e.

La nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato in versione totalmente elettrica ma non mancherà la termica. Si dovrebbe trattare di una mild hybrid. Il motore potrebbe essere lo stesso della futura Fiat 500 ibrida che verrà prodotta da novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Per quanto riguarda invece il design Francois ha detto già che sarà più vicina come stile alla Grande Panda e anche alla prima Panda degli anni ’80. Qui sopra vi mostriamo un ben riuscito render di Avarvarii che sintetizza bene lo stile che questa auto potrebbe avere.