Leapmotor e le sue auto protagoniste all’Ecar Show di Madrid

Dopo il successo della sua prima edizione tenutasi lo scorso anno, Ecar Show è già diventato un punto di riferimento nel campo dell’elettrificazione e delle energie alternative. Dal 21 al 23 marzo torna a Madrid il Salone della mobilità ibrida, elettrica e sostenibile, che avrà come sede il padiglione di vetro Casa de Campo. Leapmotor sarà presente a questo evento con la sua gamma di veicoli, che saranno esposti e potranno essere testati tramite test drive per sperimentare in prima persona il comfort e le prestazioni dei modelli T03 e C10.

La seconda edizione dell’Ecar Show, il Salone dell’auto ibrida elettrica e della mobilità sostenibile vedrà la partecipazione di Leapmotor

Inoltre, la direttrice di Leapmotor Mónica Mira parteciperà al seminario “La facilità di viaggiare in Spagna in un’auto elettrica”, che si terrà sabato 22 marzo alle 16:30. Con il Leapmotor T03, il marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente e spazioso, con un’autonomia di 265 km. Inserito nel segmento A per dimensioni e prezzo, questo attraente veicolo vanta una sorprendente architettura interna che offre un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. Dotato di tecnologia elettrificata all’avanguardia, questo modello ha ottenuto il primo posto nei severi test Initial Quality Study di JD Power.

Dotato di una batteria da 36 kWh che eroga 95 CV (70 kW) di potenza, il Leapmotor T03 è dotato di un sistema di ricarica rapida che gli consente di raggiungere l’80% della sua capacità in soli 30 minuti. Al volante, apprezzerai le funzioni di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di abbandono della corsia e il cruise control adattivo.Leapmotor ha messo le sue tecnologie più avanzate al servizio della guida a bordo della C10, il suo SUV elettrico di segmento D. Una nuova interpretazione del premium che unisce innovazione, praticità, attenzione ai dettagli e comfort per creare un’esperienza unica.

La Leapmotor C10 si distingue nella sua categoria per i suoi 420 km di autonomia 100% elettrica, che possono arrivare fino a 974 km nella versione REEV, e per gli standard di sicurezza di alto livello a un prezzo competitivo.

Con un esterno solido e robusto, incarna una visione innovativa e diversa del SUV premium, esaltata dal suo packaging e dalla sua eleganza. All’interno, le sue finiture e i materiali, curati nei minimi dettagli, racchiudono un’abitabilità di riferimento e forniscono il miglior ambiente per alcune delle tecnologie più avanzate sul mercato in aspetti quali comfort, sicurezza e funzioni di assistenza alla guida.

La T03 e il SUV premium C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili, di eccellente qualità, dotati di tecnologie intelligenti pensate per semplificare la vita dei loro utilizzatori. Tutto questo è supportato da un’esperienza cliente a 360 gradi nella scelta del modello, nella vendita, nel post-vendita e nel finanziamento con la garanzia Stellantis.