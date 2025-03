Leapmotor C10: con Leap Pilot per una guida sicura

Fin dal suo arrivo sul mercato, la Leapmotor C10 ha sorpreso per il suo design esterno, che unisce eleganza e robustezza, i suoi interni spaziosi con dotazioni premium e le sue prestazioni 100% elettriche a un prezzo molto competitivo. Una volta seduti al volante, ciò che sorprende è l’esperienza di guida immersiva e unica, esaltata dalla presenza delle tecnologie più avanzate in aspetti quali comfort, sicurezza e funzioni di assistenza alla guida, riunite sotto un unico concetto: Leap Pilot.

Leap Pilot è un insieme di 17 funzioni di assistenza alla guida che rendono all’avanguardia Leapmotor C10

Offrire un livello di sicurezza di riferimento è stata una delle massime priorità durante la progettazione del Leapmotor C10. Gli ingegneri del marchio non hanno esitato a integrare tecnologie di assistenza alla guida tra le più avanzate sul mercato. Queste caratteristiche, unite a un’architettura robusta e attentamente progettata, hanno permesso a questo SUV di superare i crash test EuroNCAP, considerati i più rigorosi al mondo, con il punteggio più alto: cinque stelle.

Il grande tesoro tecnologico della Leapmotor C10 si chiama Leap Pilot: un insieme di 17 funzioni di assistenza alla guida che pongono l’ammiraglia del marchio all’avanguardia nel mondo automobilistico. Questo ampio catalogo comprende innovazioni che massimizzano la sicurezza di guida, come la frenata automatica di emergenza (AEB), il mantenimento della corsia di marcia (LKA), il monitoraggio dell’angolo cieco (BSM) e il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC).

Per quanto riguarda la sicurezza passiva, il Leap Pilot è dotato di un sistema airbag completo, che comprende airbag frontali, laterali e sul tetto. Un’altra caratteristica fondamentale è il programma elettronico di stabilità (ESP), che aiuta i conducenti a mantenere il controllo in condizioni avverse, lavorando in sinergia con l’ABS e il controllo della trazione.

Inoltre, la C10 è dotata di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), che avvisa i conducenti in caso di variazioni anomale, prevenendo incidenti dovuti a pneumatici sgonfi o danneggiati. Per completare queste caratteristiche, il veicolo è dotato anche di fari a LED ad alta luminosità che garantiscono una visibilità eccezionale in ogni circostanza.

I sensori di parcheggio anteriori e posteriori, abbinati a una telecamera a 360 gradi, facilitano le manovre in spazi ristretti e riducono il rischio di collisioni a bassa velocità. Il Leapmotor C10 è costruito su una struttura ad alta resistenza progettata per assorbire e disperdere efficacemente l’energia in caso di collisione grazie alla tecnologia cella-telaio. Particolare attenzione è stata dedicata ai materiali del telaio e della carrozzeria, garantendo la massima protezione senza compromettere efficienza e prestazioni.