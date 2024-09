Monica Mira nominata Country Manager del marchio Leapmotor per Spagna e Portogallo

Con effetto immediato, Monica Mira è nominata Country Leapmotor Brand Manager per Spagna e Portogallo , riportando a Pablo Puey, Amministratore delegato di Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo).

Monica Mira supporterà l’ingresso sul mercato del marchio Leapmotor in Spagna

Leapmotor International lancerà presto nuovi veicoli elettrici in Spagna. Nella sua nuova posizione, Mónica Mira supporterà l’ingresso sul mercato del marchio Leapmotor e coordinerà tutte le attività legate allo sviluppo del marchio, della rete di concessionari e al lancio sul mercato di nuovi veicoli.

Mónica Mira ha una laurea in Gestione e Amministrazione Aziendale e un Diploma in Scienze Aziendali, presso l’Università di Valencia; Master in Gestione della Tesoreria e Negoziazione Bancaria presso il Centro di Formazione Tesoriere della Comunità Valenciana e ha completato il Corso Superiore di Gestione Finanziaria presso l’Università di Les Heures a Barcellona. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1994 ricoprendo responsabilità nell’area finanziaria in diverse società, tra cui la rete propria di Peugeot a Valencia e Madrid.

Nel 2008 Mira diventa Responsabile Aftersales presso una concessionaria Ford. Nel 2010 entra nuovamente a far parte della rete Peugeot a Valencia e nel 2014 viene nominata VN Sales Associate per il marchio Peugeot. Nel 2015 ha assunto la direzione di PSA Retail Madrid – Las Tablas, posizione che ha ricoperto fino al 2021, quando è passato al ruolo di Responsabile Rent e Opel Business Development presso Stellantis. Due mesi dopo è entrato a far parte del team di sviluppo della rete presso Stellantis Spagna nella posizione di gestione aziendale. Adesso invece si occuperò di Leapmotor.

Con effetto immediato, in Stellantis Iberia vengono effettuate le seguenti nomine: Sotto la responsabilità di José Antonio León Capitán, Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo): Ana Vellosillo è nominata Direttore della Comunicazione dello Stellantis Premium Cluster (Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia) in Spagna.

Rosa Caniego Ruiz viene nominata Direttore della Comunicazione di Fiat e Abarth in Spagna, mantenendo le sue funzioni di Direttore della Comunicazione di Jeep e Opel in Spagna. Alberto Morla viene nominato Direttore della Comunicazione di Leapmotor in Spagna, mantenendo le sue funzioni di Direttore della Comunicazione di Peugeot in Spagna. Sotto la responsabilità di Mónica Mira, Country Brand Manager Leapmotor per Spagna e Portogallo: Paula Bartolomé viene nominata Direttore Marketing di Leapmotor per Spagna e Portogallo.