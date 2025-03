Fiat Pandissima: anche la versione a 7 posti è in arrivo questa estate

Questa sarà un’estate calda per Fiat. Infatti come confermato dal CEO Olivier Francois la prossima estate avverrà il debutto della nuova Fiat Pandissima. Si tratta di un soprannome che indica il futuro crossover di Fiat precedentemente chiamato anche Giga Panda. Questa auto arriverà sul mercato entro fine anno sia in versione a 5 posti che in quella 7 posti sulla falsariga di quanto avvenuto con la recente Citroen C3 Aircross. Sarà lunga circa 4,4 metri e la piattaforma scelta per questo modello è la stessa della Fiat Grande Panda e cioè la Stellantis Smart Car.

Anche la versione a 7 posti di Fiat Pandissima sarà svelata questa estate e messa in vendita entro fine anno

Il sito di produzione per questo nuovo modello attualmente chiamato Fiat Pandissima potrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra, situato in Marocco, dove attualmente vengono prodotte la Citroën Ami e la Fiat Topolino. In questo impianto potrebbe trovare posto anche la futura Panda Fastback, una versione dal design coupé con la coda tronca. Questa scelta di localizzazione produttiva sarebbe motivata dalla volontà di mantenere un prezzo competitivo sul mercato, che si prevede possa aggirarsi intorno ai 30 mila euro, o forse addirittura essere inferiore.

Lo stile della parte anteriore del nuovo modello sarà molto simile a quello della Fiat Grande Panda, con linee familiari che richiamano il design iconico di questo veicolo. Tuttavia, al posteriore, le differenze saranno più evidenti, anche perché si prevede che nella gamma ci sarà spazio per una versione a 7 posti. All’interno, ci si aspetta che l’abitacolo mostri forti somiglianze con il modello appena lanciato, inclusi un sistema di infotainment moderno e all’avanguardia. Non mancherà una motorizzazione elettrica da 113 cavalli, ma si prevede che gran parte delle vendite deriveranno dalle versioni mild hybrid, alimentate dal collaudato motore benzina 1.2 litri disponibile in varianti da 101 e 136 cavalli.