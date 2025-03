Fiat: l’ampliamento della fabbrica di Orano procede a gonfie vele

Stellantis El Djazair ha annunciato lunedì 17 marzo che il progetto di ampliamento dello stabilimento Fiat di Orano sta compiendo progressi “significativi” . L’azienda ha dichiarato che i lavori sulle unità di carpenteria metallica e verniciatura hanno raggiunto il 70 per cento di completamento. “Stellantis El Djazair sta accelerando l’espansione del suo sito industriale a Tafraoui, nella wilaya di Orano “, si legge nel comunicato stampa dell’azienda, aggiungendo che “questa espansione aumenterà la capacità produttiva e il tasso di integrazione locale della fabbrica ” .

Fiat: a Orano procedono nel migliore dei modi i lavori di ampliamento della fabbrica

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso dall’Agenzia di Stampa APS, il gruppo Stellantis ha annunciato un importante investimento in attrezzature robotiche di ultima generazione, progettate per migliorare l’efficienza e la qualità dei processi produttivi. Oltre a questo significativo aggiornamento tecnologico, l’azienda ha dichiarato la volontà di ampliare il proprio organico attraverso l’assunzione di personale altamente specializzato nel settore dell’automazione e della robotica industriale.

Per garantire che i nuovi dipendenti possano operare al massimo delle loro capacità e contribuire alla crescita del settore, Stellantis ha sviluppato un programma di formazione avanzato. Questo piano prevede la preparazione di tecnici e ingegneri sia sul territorio algerino sia in centri di eccellenza a livello internazionale, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze all’avanguardia.

Grazie a questa iniziativa, l’azienda intende introdurre nel Paese un livello di specializzazione e innovazione tecnologica senza precedenti, rafforzando il proprio impegno nel mercato locale e contribuendo allo sviluppo industriale dell’Algeria.

Lo stabilimento Fiat El-Djazaïr di Orano, in Algeria

Entrato in funzione nel dicembre 2023, lo stabilimento Fiat assembla tre modelli: la Fiat 500 (veicoli per il trasporto di passeggeri), il furgone commerciale Doblò e, più di recente, il Doblò Panorama (veicoli per il trasporto di passeggeri). Nel 2024 ha prodotto 17.000 veicoli e prevede di raggiungere la produzione di 60.000 unità nel 2025, per poi arrivare a 90.000 nel 2026.