Fiat 500, a Garlenda si celebra il mito: aperte le iscrizioni al 42esimo Meeting Internazionale

A partire dall’1 marzo 2025, gli appassionati della leggendaria Fiat 500 possono ufficialmente iscriversi al 42esimo Meeting Internazionale di Garlenda (in provincia di Savona), il più grande raduno mondiale dedicato alla storica citycar prodotta tra il 1957 e il 1977.

L’evento, che ogni anno richiama centinaia di equipaggi da ogni angolo del pianeta, si terrà dal 4 al 6 luglio, con un’anteprima speciale il pomeriggio del 3 luglio. Il tema dell’edizione 2025, “500 Is Fashion”, rende omaggio alla moda, altro pilastro del Made in Italy, e celebra il sessantesimo anniversario della Fiat 500 F, una delle versioni più iconiche del modello.

Anche quest’anno il programma sarà ricco e variegato, con itinerari tra il litorale e l’entroterra, eventi dedicati alla musica, alla gastronomia, alla cultura, all’educazione stradale e alla solidarietà. “Questa edizione sarà particolarmente vivace, conviviale e gustosa grazie alla partecipazione straordinaria dei nostri soci siciliani, che arriveranno a Garlenda con oltre 60 equipaggi,” spiega Alessandro Vinotti, direttore del Meeting.

Il raduno non è solo un’occasione per celebrare un’icona dell’automobilismo, ma anche un’opportunità di vacanza per tanti appassionati provenienti da tutta Europa. Ogni anno, infatti, centinaia di Cinquecentisti stranieri raggiungono la Riviera ligure per vivere l’atmosfera unica dell’evento e percorrere le suggestive strade della regione a bordo della loro amata 500. “Tra i tanti partecipanti internazionali, quest’anno avremo una delegazione di oltre dieci appassionati dal Portogallo, che stanno organizzando il viaggio con bisarche pur di essere presenti per la prima volta,” continua Vinotti. “Molti affrontano distanze considerevoli per il semplice desiderio di condividere una passione e godersi momenti di spensieratezza: un segno di quanto il motorismo storico possa essere un incredibile volano per il turismo e la valorizzazione del territorio”.

La partecipazione al Meeting è riservata ai membri del Fiat 500 Club Italia in regola con il tesseramento 2025. Un’occasione perfetta per rinnovare la propria adesione al club più importante al mondo dedicato alla piccola utilitaria che, dal 1984, continua a tenere viva la leggenda della 500. E per chi ancora non ne fa parte, è l’opportunità ideale per iscriversi e prendere parte a un’esperienza unica nel suo genere.