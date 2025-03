Alfa Romeo: ecco come potrebbero cambiare i piani del Biscione

Il 2025 dovrebbe essere l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio. Tuttavia si vocifera di alcuni problemi che potrebbero spingere il biscione a rinviare il debutto addirittura ad inizio 2026. Al momento si tratta solo di voci e dunque ufficialmente rimane confermato che la nuova Stelvio la vedremo entro il 2025. Tuttavia è possibile che anche se la presentazione rimanga nel 2025 il suo effettivo arrivo sul mercato possa dunque slittare al 2026. In quel caso ovviamente cambierebbero i piani del Biscione.

L’eventuale ritardo di Stelvio potrebbe generare slittamenti a catena nei debutti di Alfa Romeo?

Infatti si dice che anche la nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe slittare di un anno dal 2026 al 2027. A quel punto ci si chiede se il biscione svelerà due auto lo stesso anno, dato che il 2027 inizialmente veniva dato come l’anno del probabile debutto del nuovo modello di segmento E soprannominato E-Jet con il quale la casa milanese tornerà finalmente in quella categoria. Secondo alcuni tutto questo potrebbe provocare slittamenti a catena nei debutti dei futuri modelli del Biscione. Ricordiamo che da qui al 2030 era stato previsto un debutto all’anno. Ovviamente è ancora presto per allarmarsi. Il tutto potrebbe rientrare con il debutto in tempo di Stelvio.

Ricordiamo che quest’ultimo inizialmente avrebbe dovuto debuttare nella primavera del 2025, come anticipato dall’ex CEO del brand premium di Stellantis Jean Philippe Imparato, che aveva indicato aprile come mese più probabile per la sua presentazione. Più di recente si era parlato di giugno ma notizie certe per il momento ancora non ve ne sono. Di sicuro non ci sono stati avvistamenti o foto spia del prototipo camuffato del modello di Alfa Romeo in strada. Anche questo potrebbe essere il segnale di qualche ritardo.

Sicuramente nei prossimi mesi avremo le idee più chiare. Nel frattempo a Cassino danno per certo che nel 2025 non ci saranno novità e che la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio non partirà entro fine anno come si era pensato fino a poco tempo fa. Vedremo dunque che notizie arriveranno dalla casa automobilistica del Biscione.