Ferrari Tour Toscana 2025: programma della grande festa con le supercar di Maranello

La Toscana sarà baciata quest’anno da alcuni raduni coi fiocchi, nel segno del “cavallino rampante”. Al Ferrari F50 Legacy Tour, in programma dal 6 al 10 maggio, che prevede un viaggio fino a Maranello (Emilia Romagna), si aggiunge ora il Ferrari Tour Tuscany 2025, atteso più avanti, nei giorni dal 26 al 28 settembre.

Il primo, di cui ci siamo occupati in un precedente articolo, punta a celebrare il mezzo secolo di vita della F50, mitica supercar del marchio, considerata una vera F1 da strada. L’altro vuole rendere onore alla “rosse” in una dimensione più ampia, con una manifestazione diversa ma sempre all’insegna della massima qualità.

La scelta della Toscana sembra perfettamente intonata allo spirito dei due eventi, per la storia motoristica della regione e per la bellezza straripante dei suoi paesaggi e dei suoi luoghi d’arte, oltre che per l’eccellenza delle sue proposte gastronomiche e delle sue strutture ricettive. Qui i protagonisti potranno vivere emozioni speciali, regalando al tempo stesso dei magnifici stimoli sensoriali a quanti avranno la fortuna di imbattersi nei due cortei di “rosse”.

Scariche di adrenalina uniche

Il Ferrari Tour Tuscany porterà gli equipaggi alla scoperta di questa terra seducente, scelta negli anni come meta prediletta da tanti personaggi del jet-set internazionale, alcuni dei quali ne hanno fatto il loro rifugio del cuore, per evadere dai soliti ambienti patinati e tuffarsi in un mondo vero e genuino. Come riferisce il sito della casa automobilistica emiliana, nella pagina dedicata alla manifestazione, la Toscana è “un territorio dal fascino senza tempo, in cui la natura incontra secoli di storia e di arte, dando vita ad un autentico capolavoro”.

Qui è facile subire un bombardamento sensoriale, che conquista in tutte le dimensioni, creando una sorta di dipendenza. La suggestiva cornice ambientale e la magia delle sue strutture sapranno certamente richiamare un gran numero di owner, provenienti da molte aree geografiche diverse, per un’avventura indimenticabile, con le auto sportive del “cavallino rampante“. Chi volesse partecipare all’evento, dovrà contattare il concessionario Ferrari di riferimento. Penso che molta gente lo farà, tra i fortunati possessori dei gioielli del marchio. Seguono alcune informazioni sull’articolazione del raduno.

Programma Ferrari Tour Tuscany 2025

VENERDÌ 26 SETTEMBRE: PRIMA TAPPA

Accredito, pranzo e presentazione presso la Villa Le Fontanelle, hotel di lusso nato in un edificio appartenuto in passato alla famiglia de’ Medici.

Tour panoramico

Visita e coffee break presso l’Azienda Agricola Buonamici, che trasforma le olive migliori in “oro liquido” presso il suo frantoio all’avanguardia.

Tour panoramico

Check-in e tempo libero presso Pieve Aldina Cena di benvenuto presso Pieve Aldina

SABATO 27 SETTEMBRE: SECONDA TAPPA

Tour panoramico

Coffee break presso la Fattoria di Vigna Maggio, tempio della tradizione vinicola tra le dolci colline del Chianti

Tour panoramico

Pranzo presso il ristorante Arnolfo

Tour panoramico

Cena presso Antinori nel Chianti Classico

DOMENICA 28 SETTEMBRE: TERZA TAPPA

Tour panoramico

Visita e pranzo presso la Manteco, prestigiosa azienda tessile italiana nota per l’impegno a favore della sostenibilità e della qualità.

