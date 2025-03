Stellantis mantiene la leadership nei mercati chiave del Sud America nel secondo mese dell’anno

Stellantis rimane il leader assoluto del mercato in Sud America, con diverse iniziative dei suoi marchi iconici in Brasile e Argentina. Nei mesi complessivi di gennaio e febbraio, la società ha venduto 153.900 veicoli nella regione, con una quota di mercato del 24,2%, con un incremento di 0,8 pp rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Stellantis in Sud America ha registrato più di 153.900 unità nella regione e una quota di mercato del 24,2% nel 2025

In Brasile, nei primi mesi dell’anno sono state vendute 104,7 mila unità, pari al 31,3% del mercato, con un incremento di 9,5 mila unità nelle vendite e di 0,5 punti percentuali nella quota di Stellantis rispetto all’anno precedente. In Argentina, l’azienda ha accelerato e praticamente raddoppiato il numero di veicoli venduti nel confronto tra i periodi: 38,4 mila unità a gennaio e febbraio 2025 contro le 19,6 mila dell’anno scorso, con una quota di mercato attuale del 35,6%, in crescita di 0,5 pp.

Considerando solo il mese di febbraio, lo scenario è lo stesso e Stellantis guida il mercato sudamericano (239.600 unità e 23,6% di quota), brasiliano (120.300 unità e 31% di quota) e argentino (14.500 unità e 34,6% di quota). Con una quota di mercato del 21,3% e 37.292 unità, FIAT è ancora una volta leader indiscusso del mercato brasiliano. A febbraio, la Strada ha mantenuto la sua leadership con oltre 10 mila unità vendute, affiancata nella top 5 dei modelli più venduti nel Paese dalla Argo, al quarto posto con 6.300 unità, e dalla Mobi, al quinto posto con 5,5 mila unità.

Il marchio di Stellantis mantiene la leadership anche nell’intero segmento dei pick-up e, oltre allo Strada, si è distinto anche il Toro con 3.500 unità vendute. Leader tra i furgoni, il Fiorino e lo Scudo hanno occupato il primo posto nei loro segmenti nel mese. In casa Jeep, nell’anno in corso, la Compass ha mantenuto la leadership tra i SUV di medie dimensioni con una quota del 30,6%, confermandosi tra i dieci veicoli più venduti nel Paese durante il periodo. Con l’8,2% tra i SUV di categoria B a febbraio, la Jeep Renegade ha raggiunto la quota migliore nel segmento negli ultimi quattro mesi, entrando a far parte dei 10 SUV più venduti nel Paese.

Con il debutto a febbraio di un nuovo motore turbodiesel da 2,2 litri e 200 CV, la Commander ha raggiunto anche la sua migliore quota di mercato tra i SUV di grandi dimensioni (D-SUV) negli ultimi quattro mesi, con l’11,5%.

Sempre a proposito di Stellantis si segnala anche che con oltre il 55% delle immatricolazioni tra i grandi pick-up a benzina, il Nuovo 1500 è uno dei prodotti di punta del marchio nel bimestre. Insieme ai modelli 2500 e 3500 nel segmento, nei primi due mesi Ram ha mantenuto la leadership assoluta nella categoria con una quota di mercato del 74% nel segmento dei grandi pick-up. Il Rampage guadagna posizioni nella classifica generale delle vendite e si piazza al quarto posto tra i pick-up compatti e medi nei primi mesi dell’anno.

Il SUV Citroen Basalt è cresciuto di più nel suo segmento negli ultimi due mesi e ha registrato un aumento delle vendite del 41% a febbraio rispetto a gennaio. Con 1.701 unità vendute nel mese, il modello ha mantenuto il forte incremento delle immatricolazioni registrato dall’inizio dell’anno. Di conseguenza, Citroën ha venduto 3.258 veicoli a febbraio, con una crescita del 63% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, portando la sua quota di mercato all’1,9%.