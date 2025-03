Ferrari e tantissime supercar da urlo in un incredibile salone di Dubai | Video

Più volte, nel nostro sito, ci siamo occupati di collezioni automobilistiche da sogno. Oggi, invece, abbiamo deciso di tuffarci nell’incredibile splendore della line-up di supercar, hypercar e auto di lusso offerte da un salone di Dubai, che lascia tutti con gli occhi sgranati, sceicchi e sultani compresi. Al suo interno il Made in Italy è rappresentato al meglio, con una lunga serie di Ferrari a dominare la scena, ma negli spazi espositivi ci sono anche tante Maserati e Lamborghini. Non mancano, ovviamente, le Alfa Romeo limited edition.

Tutti i marchi più nobili della galassia automobilistica sono presenti fra le sue mura, con un assortimento praticamente completo di modelli dell’era recente…e non solo. Questo mondo delle meraviglie ha un nome: F1rst Motors. Si trova, come già scritto, a Dubai ed ha soltanto un pugno di strutture paragonabili in giro per il mondo.

Naturale che un’azienda del genere sorgesse nella perla degli Emirati Arabi Uniti, per la vivacità del mercato delle vetture da sogno in quel contesto geografico. Lì la ricchezza è molto diffusa e non viene soffocata nell’inclinazione al consumo, perché non contaminata dall’ipocrisia del “politicamente corretto”, tristemente modaiola alle nostre latitudini, dove la propensione al bello viene vista quasi come una cosa di cui vergognarsi, su dictat di alcuni grigi santoni che fanno solo gli interessi dell’alta finanza.

screen shot da video carwow

Impossibile stilare il valore complessivo delle supercar, hypercar e auto di lusso messe in vetrina nello stratosferico salone di cui ci stiamo occupando, visitato negli scorsi giorni da Matt di carwow, che consegna agli appassionati un resoconto video dell’autentico tesoro a quattro ruote custodito dentro. Sia che si cerchi una nuovissima Ferrari 12Cilindri o una classica Lamborghini Countach, da F1rst Motors è possibile trovare ogni gioiello a quattro ruote. Per chi porta le sportive nel cuore, i suoi spazi sono come un tuffo in un film dove c’è tutto quello che si desidera e che si è sempre voluto ammirare da vicino. In pratica non manca (quasi) nulla.

Da F1rst Motors c’è ogni genere di Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Porsche, Maserati, Pagani e compagnia bella, con un ventaglio completo dei modelli dell’era moderna…e non solo. Giusto per limitarsi alla casa del “cavallino rampante”, non mancano né le limited edition più prestigiose – come le Ferrari Daytona SP3, F40, LaFerrari, Enzo, F50, Monza SP2 (giusto per citarne alcune) – né le altre proposte del marchio emiliano, copiosamente rappresentate. Scorrendo i fotogrammi del video l’effetto “wow” è garantito. Qui si superano i limiti della più fervida immaginazione. Sembra impossibile che esista una realtà del genere, ma è proprio così. Vedere per credere!