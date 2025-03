Fiat lancia l’edizione speciale “600e La Prima White Package” in Giappone

Stellantis Japan lancerà la prima edizione speciale del veicolo elettrico Fiat 600e, la “600e La Prima White Package”, presso i concessionari autorizzati Fiat in tutto il Paese a partire da sabato 29 marzo. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore parte da 5.850.000 yen (tasse incluse).

600e La Prima White Package: un veicolo in edizione speciale dotato di tre popolari accessori bianchi

La “600e La Prima White Package” è un veicolo basato sulle dotazioni della Fiat 600e La Prima ed è dotato di specchietto retrovisore bianco, calotte degli specchietti bianche e accessori con l’emblema del logo FIAT bianco. Inoltre, il veicolo sarà dotato di un’unità ETC, indispensabile per la guida in autostrada. Sebbene sia dotato di accessori e dotazioni per un valore complessivo di circa 110.000 yen, il prezzo rimane lo stesso del modello normale.

Inoltre, gli acquirenti di questo modello riceveranno in omaggio “Airdog mini”, un purificatore d’aria ad alte prestazioni che può essere utilizzato anche all’interno dell’auto. Questo purificatore d’aria, delle dimensioni di una bottiglia di plastica, può essere posizionato ovunque ed è efficace nell’eliminare odori, pollini e virus dall’interno dell’auto.

Per celebrare il lancio del “600e La Prima White Package”, si terrà una sorta di porte aperte nelle concessionarie del brand di Stellantis dal 29 marzo (sabato) al 30 marzo (domenica). Dopo aver effettuato la richiesta tramite l’apposito sito web, è possibile ricevere una “bottiglia originale Fiat in acciaio inox” recandosi presso qualsiasi concessionario Fiat autorizzato su tutto il territorio nazionale.