Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: prezzo scontato a marzo 2025, ecco quanto costa

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è l’ultima novità per il SUV compatto del Biscione che completa la sua gamma. Come sappiamo il modello si sta comportando davvero bene con oltre 27 mila ordini già ottenuti e Alfa Romeo vuole continuare su questa strada battendo il ferro finchè è caldo. Infatti nonostante questa versione, di cui vi abbiamo parlato in abbondanza nei giorni scorsi, sia appena arrivata, è già protagonista di una interessante promozione a marzo 2025.

La promozione di marzo 2025 per acquistare a prezzo scontato Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

Il prezzo di partenza per Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è di 37.400 euro, ma Alfa Romeo sta proponendo un’offerta promozionale che abbassa il costo a 36.672 euro. In alternativa, è possibile scegliere un piano di pagamento che prevede 35 rate mensili da 181 euro, con un anticipo iniziale di 11.001 euro e una rata finale di 24.282 euro.

L’offerta per acquistare Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è disponibile con un TAN FISSO del 5,49 per cento e un TAEG del 6,93 per cento. Questa promozione è valida esclusivamente per il mese di marzo 2025, offrendo così ai clienti un’opportunità vantaggiosa per acquistare il veicolo. Insomma sicuramente una proposta interessante che siamo sicuri finirà per attirare nuovi clienti già incuriositi dal nuovo modello della casa automobilistica del Biscione che nella gamma del brand premium di Stellantis ha preso il posto della Alfa Romeo MiTo.

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 dispone di un sistema ibrido da 48V che è una combinazione avanzata di un motore turbo da 1,2 litri e due motori elettrici, che insieme sviluppano una potenza totale di 145 CV. Questo veicolo, per la prima volta su questa piattaforma, è dotato di sospensioni posteriori MultiLink, che offrono un comfort di guida superiore e un piacere di guida senza pari. La trazione integrale si distingue per la sua eccellenza su qualsiasi tipo di fondo stradale e in qualsiasi condizione, grazie alla Power Looping Technology che garantisce la trazione anche quando la batteria è scarica.

L’allestimento della Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è il top della gamma, con dettagli come l’iconico scudetto “Leggenda”, cerchi da 18” e fari Full LED. All’interno, si trovano sedili Spiga, un sistema infotainment da 10,25″ con navigazione, e un impianto audio con 6 altoparlanti. Tra le dotazioni di serie, ci sono la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180° e il portellone elettrico hands-free, offrendo così una gamma di tecnologie avanzate per il massimo della comodità e della sicurezza.