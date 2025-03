Lewis Hamilton con la Ferrari 250 California come sul set del suo film preferito | Video

Lewis Hamilton corona un altro sogno. Dopo l’approdo a Maranello, come pilota del “cavallino rampante” nel Circus, tradotto in memoria storica da una foto con la F40, ha deciso di legarsi a un’altra “rossa” da brividi: la mitica Ferrari 250 GT California Spider SWB. Con questa vettura l’asso inglese, 7 volte campione del mondo di Formula 1, si è voluto concedere le emozioni cinematografiche di uno dei suoi film preferiti, “Una pazza giornata di vacanza“, amato fin da bambino.

Il nuovo driver della scuderia emiliana si è così tuffato, come un attore del cast, nel set di un fantasioso e parziale remake, liberamente interpretato. Il lavoro porta la firma di Dawn Apollo Films & Large Eyes. Con lo scopo di rendere omaggio all’iconico lungometraggio del 1986, scritto e diretto da John Hughes, e per celebrare la sua prima stagione con la Ferrari, Lewis Hamilton si è concesso l’insolita divagazione, con una “rossa” per protagonista.

Non è stato un lavoro facile, perché la qualità del prodotto doveva spingersi ben oltre i risultati ottenibili da un videomaker in erba. Qui ci sono volute diverse tecnologie di produzione e pianificazione, alcune delle quali all’avanguardia, per ottenere il frutto sperato. Hamilton, soddisfatto di come sono andate le cose, ha sentito il bisogno di rivolgere un ringraziamento speciale alla Paramount Pictures e a quanti hanno reso possibile tutto questo.

L’auto scelta non poteva che essere una Ferrari 250 GT California Spider SWB, come quella protagonista del film originale. Questa è una delle opere del “cavallino rampante” più belle e carismatiche di sempre. In pratica, un capolavoro assoluto, che guadagna il trono fra le scoperte, come una regina della Dolce Vita. In lei si miscelano in modo encomiabile le note dello stile, della classe e della sportività. Il tutto giovandosi di una meccanica da corsa, made in Maranello.

Sotto il cofano anteriore di questa Gioconda a quattro ruote pulsa un magnifico 12 cilindri da 3 litri, capace di sviluppare 280 cavalli di potenza massima, per una punta velocistica nell’ordine dei 270 km/h. Sublimi anche l’accelerazione e la ripresa, godibili a cielo aperto in tutta la loro intensità. Lo splendore estetico e sonoro, poi, sono al top. Ecco perché Lewis Hamilton si è innamorato del film “Una pazza giornata di vacanza”, che ha in questa “rossa” la sua protagonista a motore.

Qui il link al video di Hamilton su YouTube