Fiat Panda Hybrid: zero emissioni con la versione a biometano

Fiat Panda Hybrid è stata al centro di un progetto di Federmetano che ha deciso di convertire un numero di unità di questo modello per essere utilizzate a biometano. In questa maniera le vetture che già inizialmente erano molto efficienti adesso sono diventate delle vere auto a zero emissioni.

Fiat Panda Hybrid, pronti i primi esemplari a biometano

Dante Natali, Presidente dell’Associazione, ha annunciato con orgoglio il traguardo della conversione a biometano di numerose Fiat Panda Hybrid, che sono ora pronte per essere consegnate ai clienti. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie a una stretta collaborazione tra diverse aziende specializzate nel settore. Tra i protagonisti di questo progetto figurano Me-Tra SpA, con sedi a Sassuolo e Genova, il fornitore di kit Dinamica Ecoservizi SRL, il produttore Ecomotive Solutions e il Concessionario Fiat Autostile di Reggio Emilia, che hanno lavorato insieme per promuovere soluzioni innovative e sostenibili nel campo della mobilità.

Grazie al motore della Fiat Panda Hybrid e all’alimentazione a biometano è possibile percorrere distanze pari a 33 km con un kg di questo carburante, abbattendo le polveri sottili a zero. Si tratta di un risultato, in base a quanto comunicato da Federmetano, ampiamente superiore a quello dei veicoli elettrici a batteria (BEV).

Il presidente di Federmetano, Dante Natali, ha espresso il suo parere con queste parole: “Il carburante biometano rappresenta un’alternativa estremamente più economica e immediatamente accessibile per gli utenti, grazie alla rete di oltre 1.600 punti vendita già operativi. È alla portata di tutti, considerando i costi notevolmente inferiori rispetto ai veicoli elettrici a batteria (BEV), e consente, sin da subito, di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di CO2.”