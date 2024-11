Fiat Panda Hybrid: fino al 30 novembre in offerta a 69 euro al mese

Fino a fine novembre 2024, Fiat propone offerte imperdibili. Dopo la promozione che consente di avere FIAT 600 Hybrid e Topolino a 199 euro al mese, è ora possibile portarsi a casa Fiat Panda Hybrid a soli 69 euro al mese. Questa offerta vantaggiosa è possibile grazie alla Super Rottamazione FIAT, che prevede un bonus di 3.000 euro per chi rottama un veicolo omologato fino a Euro 2, di proprietà del cliente o di un familiare convivente da almeno 12 mesi. Con un prezzo di listino di 15.900 euro, grazie alla promo si pagano solo 12.900 euro, più gli interessi del finanziamento. Un’occasione da non perdere per chi cerca un’auto ibrida a un prezzo conveniente.

L’offerta per FIAT Panda Hybrid prevede un anticipo di 3.709 euro e un importo totale del credito di 9.560 euro. Il piano di finanziamento è strutturato su 36 rate, con 35 rate mensili di 69 euro, che includono l’Extended Care Premium, e una rata finale residua di 8.493,50 euro. Gli interessi sono contenuti, con un TAN fisso del 2,99 per cento e un TAEG del 6,36 per cento. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2024, quindi è necessario affrettarsi a prendere una decisione. Inoltre, questa promozione non è cumulabile con altre iniziative FIAT in corso.

Come sempre, prima di aderire all’offerta, è fondamentale leggere attentamente la documentazione precontrattuale, così da comprendere pienamente le condizioni del finanziamento, inclusi gli interessi, le spese e le eventuali penali per l’acquisto di Fiat Panda Hybrid.