Stellantis Toledo: sono già tre le settimane di stop alla produzione

Lo stabilimento Stellantis Toledo negli Stati Uniti suddiviso in Toledo North e South deve fare i conti con lo stop alla produzione che si sta prolungando ormai oltre la terza settimana. Originariamente programmate per una sola settimana, queste chiusure stanno suscitando preoccupazione tra i lavoratori e nella comunità locale, soprattutto perché non è stata stabilita una data precisa per il loro termine.

Lo stop agli stabilimenti Stellantis Toledo ormai durano da oltre 3 settimane

Secondo il presidente della United Auto Workers (UAW) Local 12, Bruce Baumhower, le ragioni dietro le chiusure in ogni stabilimento sono distinte. Toledo North ha dovuto affrontare interruzioni dovute alla carenza di cablaggi e problemi relativi al mix di modelli per i modelli Jeep Wrangler. Baumhower ha osservato che questi problemi sono relativamente semplici da risolvere, il che suggerisce che potrebbero essere risolti presto.

Nel frattempo, Toledo South si sta preparando per una transizione significativa, in quanto si prepara a convertire la Jeep Gladiator aggiungendo un modello ibrido plug-in 4xe (PHEV) . Baumhower ha spiegato che la produzione della Gladiator non inizierà finché non sarà esaurito l’inventario esistente dei modelli del 2024. “A quanto pare, hanno alcuni di quegli arretrati che devono smaltire”, ha detto. Il passaggio alla produzione ibrida dovrebbe avvenire a ottobre, in linea con l’imminente anno modello 2025.

In una dichiarazione relativa al Gladiator, Stellantis ha sottolineato i suoi sforzi per migliorare l’esperienza dei clienti riducendo i prezzi e aggiungendo nuove dotazioni di serie al modello aggiornato. Tuttavia, Baumhower ha precisato che la situazione allo stabilimento di Toledo South è più complessa, con la conversione della produzione che rappresenta un cambiamento significativo per il veicolo.

Con entrambi gli stabilimenti ancora chiusi, i lavoratori e la comunità locale restano in attesa di novità su quando la produzione riprenderà. Stellantis sta continuando a monitorare la situazione e ad adottare le misure necessarie per assicurare una ripresa fluida delle operazioni nel più breve tempo possibile.