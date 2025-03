Fiat: estate di fuoco con il debutto dell’atteso modello

La prossima estate sarà ancora di fuoco per Fiat dopo quelle bollenti vissute nel 2023 quando debuttarono la nuova Topolino e la nuova 600 e quella del 2024 quando invece fu svelata la Grande Panda. La stessa cosa accadrà nell’estate del 2025 quando sarà svelata la nuova Giga Panda che di recente è stata soprannominata dallo stesso numero uno della casa torinese Olivier Francois come Pandissima.

Estate bollente per Fiat con il debutto dell’attesso SUV di segmento C

La nuova Fiat Pandissima sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda e prenderà il posto sul mercato della Fiat Tipo che a fine anno uscirà definitivamente di produzione. La sua produzione avverrà in Marocco e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. Gli ordini si apriranno entro fine anno come confermato dal numero uno della principale casa automobilistica italiana il CEO Olivier Francois.

Il debutto di questa estate a questo punto lo ipotizziamo sempre luglio come per Topolino, 600 e Grande Panda, significa che molto presto potrebbero arrivare le prime immagini spia del prototipo. Con queste immagini avremo le idee ancora più chiare su quello che sarà l’aspetto definitivo di questo modello che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato sia in versione elettrica che in versione ibrida.

Inoltre sempre come avvenuto per Topolino, 600 e Grande Panda è probabile che già a maggio se non addirittura prima possano trapelare le prime immagini senza veli della versione definitiva del modello che in un secondo momento sarà affiancato anche da una versione più sportiva attualmente soprannominata con il nome di Panda Fastback. Con questa vettura la casa torinese pensa di poter incrementare il suo vantaggio come brand di Stellantis con le maggiori quote di mercato andando a conquistare nuovi clienti grazie ad una gamma molto ampia che dovrebbe comprendere anche versioni a 7 posti.