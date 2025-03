Nuova Ferrari Dino: ecco quale potrebbe essere il suo design

Nuova Ferrari Dino è uno di quei modelli di cui spesso si parla e che secondo alcuni andrebbero a completare nel migliore dei modi la gamma della casa automobilistica del cavallino rampante. Al momento un modello di questo tipo non è previsto ma nonostante ciò sul web c’è chi ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile di questa auto qualora la casa di Maranello decidesse di riportarla sul mercato.

Ecco come potrebbe apparire al giorno d’oggi una nuova Ferrari Dino

Oggi vi segnaliamo che il designer automobilistico e creatore digitale Luca Serafini (alias “lsdesignsrl”) ha provato ad immaginare quale potrebbe essere lo stile di una nuova Ferrari Dino in versione barchetta. Guardando con attenzione questa immagine vediamo come l’autore di questo render abbia deciso di attingere alle storiche barchette della Ferrari del passato immaginando questa auto con linee di design pulite e scolpite.

Allo stesso tempo però troviamo anche dettagli futuristici che invece rimandano all’attuale gamma della casa automobilistica del cavallino rampante. Una vettura di questo tipo potrebbe tranquillamente essere considerata quasi come una sorta di erede spirituali di auto storiche quali Ferrari 488 e F8. Ovviamente un’auto di questo tipo arriverebbe sul mercato con un motore ibrido e con tenologie al’avanguardia. Sicuramente il suo eventuale debutto non passerebbe inosservato.

Al momento però sembrano altre le priorità della Ferrari che come sappiamo in questo momento è alle prese con il debutto della prima Ferrari elettrica la cui presentazione ufficiale avverrà nel corso del prossimo 9 ottobre come ufficialmente confermato dalla stessa Ferrari. Questa auto segnerà l’inizio di una nuova era per la casa di Maranello.