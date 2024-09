Ferrari 488 rubata da 2 giovani sfugge pure all’elicottero, ma è stata ritrovata

Certe cose sembra che possano succedere soltanto nei film, ma purtroppo capitano anche nella realtà. Due giovani, di 18 e 19 anni di età, hanno rubato una Ferrari 488 Spider del 2018 a Rhode Island (Stati Uniti d’America), dopo aver costretto il proprietario, con l’uso di armi da fuoco, a consegnare le chiavi, nella sua abitazione, teatro dell’efferato raid criminale. Da qui si sono presto dileguati a bordo della supercar emiliana, facendo perdere in fretta le loro tracce.

La polizia è riuscita a trovare, molto tempo dopo, la splendida scoperta del “cavallino rampante”, a diversi Stati di distanza dal luogo del furto. I due giovani malfattori sono stati consegnati alla giustizia. Per loro si profilano delle pene pesanti. Così impareranno la lezione.

Oggetto della sottrazione illecita, come dicevamo, è stata una Ferrari 488 Spider. Per vari giorni gli agenti hanno brancolato nel buio, cercando di intercettare l’auto. Questa è stata localizzata in Florida, dove è iniziato un inseguimento stradale. Gli uomini delle forze dell’ordine non sono riusciti a bloccarla: troppo spinto il profilo prestazionale della creatura emiliana, per pensare di impensierirla.

Poco o nulla ha potuto anche la potente Ford Mustang con lampeggianti entrata in soccorso dei colleghi. A quel punto è intervenuto pure un elicottero, ma non è stata una passeggiata nemmeno per l’aeromobile, che ha fallito la missione. Il furto della Ferrari 488 Spider si era consumato nell’ottobre del 2023. Ci è voluto quasi un anno per giungere al suo ritrovamento: meglio di niente.

In realtà, il giorno dopo, la polizia aveva individuato una casa di Clinton (Connecticut) dove i due ragazzi si sarebbero momentaneamente nascosti, ma all’arrivo gli uomini in divisa non hanno trovato nulla, perché la fuga dei ladri si era materializzata prima. Solo questa settimana, gli agenti della contea di Flagler, in Florida, hanno visto l’auto. Così si sono lanciati al suo inseguimento, in modo infruttuoso, per il tenore delle performance della Ferrari 488 Spider. Stupisce che una supercar del genere non sia stata intercettata prima, ma può succedere.

Il ritrovamento è avvenuto quasi per caso, quando un agente ha notato la sua presenza, in un cortile nascosto, sotto un telo. A quel punto sono arrivati i rinforzi e si è conclusa la ricerca della splendida scoperta del “cavallino rampante”. Trovati anche i due ragazzi, che adesso avranno delle belle gatte da pelare. A loro carico diverse accuse: invasione domestica armata, furto di veicolo, guida spericolata ed altro ancora.

