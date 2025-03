Jeep: la sua gamma nata per l’off road si adatta perfettamente anche alla città

Versatilità e praticità sono i tratti distintivi di Jeep. Da decenni associato ai terreni più difficili e alle avventure all’aria aperta, lo spirito del brand americano di Stellantis si sente a casa anche in città. La versatilità, la capacità di adattarsi a qualsiasi terreno, insieme alla sete di avventura, hanno forgiato la leggenda di Jeep. La leggendaria frase “Go anywhere, do anything” diventa realtà in ogni modello del marchio e ha creato una legione di seguaci in tutto il mondo. Appassionati del marchio che sanno apprezzare le virtù dei diversi modelli della gamma anche di fronte alla giungla di cemento.

Jeep Avenger e Renegade sono i modelli della gamma attuale che meglio rappresentano l’adattamento di Jeep alle esigenze dei cittadini

La Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il segmento dei SUV, grazie al suo concept innovativo e alla sua offerta elettrificata, che propone tre tecnologie che sembrano pensate per la città, ma che mostrano le loro qualità anche fuori città: 100% elettrica, e-Hybrid e 4xe, che abbina la trazione integrale alla mild hybrid (MHEV).

La presenza di equipaggiamenti come il controllo della trazione Selec Terrain o la protezione a 360° della carrozzeria contro gli urti a bassa velocità sembrano predestinarla a una vita in campagna, su sentieri e superfici in cattive condizioni. Non dimentica però gli ostacoli che si possono incontrare nel traffico urbano, con funzioni come i sensori di parcheggio o l’assistente di guida in coda.

La sua duplice utilità è resa evidente da elementi sorprendenti come lo scudo a 360° sulla carrozzeria, che protegge da piccole pietre e urti su strade mal asfaltate, oltre che da urti a bassa velocità, causa del 70% delle riparazioni di carrozzeria e verniciatura in Europa. Grazie ai rivestimenti specifici nelle aree critiche, come le portiere, la Jeep Avenger può uscire da un viaggio fuoristrada o da un parcheggio sotterraneo senza un graffio.

Sotto il cofano, la Jeep Avenger offre una versione 100% elettrica.” Il suo motore da 400 V sviluppa 115 kW (156 CV), con una coppia massima di 260 Nm, per un’autonomia di 400 km, secondo il protocollo WLTP, che può arrivare fino a 550 km su percorsi puramente urbani. La tecnologia mild hybrid e-Hybrid, presente sulle gamme Avenger, Compass e Renegade, assicura una riduzione del 15% nei consumi di carburante e nelle emissioni di CO2 rispetto alle equivalenti versioni a benzina. Unisce la potenza e l’agilità di un motore turbo benzina a 4 cilindri da 1,5 litri e 130 CV alla fluidità di un motore elettrico da 15 kW (20 CV), il tutto gestito in modo efficiente da un cambio a doppia frizione a 7 marce.

Per aumentare l’autonomia elettrica e ridurre le emissioni, il sistema frenante è dotato di una funzione di “auto-ricarica” che sfrutta la decelerazione per massimizzare il recupero dell’energia cinetica e migliorare l’efficienza. Recupera energia che altrimenti andrebbe sprecata durante la decelerazione del veicolo (e-Coasting) e durante la frenata (frenata rigenerativa). Una tecnologia che mostra i suoi vantaggi soprattutto nei percorsi urbani, con i loro ingorghi, i semafori e le fermate continue.



La Jeep Avenger offre anche un’alternativa elettrificata, la versione 4xe, che include un sistema di trazione integrale che si abbina alla tecnologia di ibridazione leggera e-Hybrid (MHEV) già presente in gamma. Unisce le prestazioni di un motore termico da 136 CV (100 kW) a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, capaci di muovere entrambi gli assi e garantire 1900 Nm di coppia disponibile sulle ruote posteriori. Grazie alla tecnologia “power looping”, 4xe garantisce la trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria, regalando un’esperienza di guida fluida e sicura sui terreni più diversi.

Nel resto della gamma, la sigla 4xe identifica le motorizzazioni ibride plug-in e a trazione integrale, che coniugano il comfort e i vantaggi della tecnologia elettrica con lo spirito anticonformista e avventuroso che da sempre contraddistingue Jeep.