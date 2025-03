Stellantis: Rebecca Reinermann inclusa nella lista “Trailblazing Women 2025”

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, è stata inclusa nell’elenco delle “Trailblazing Women 2025″. Per celebrare la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, la società di eventi internazionali Reuters Events ha compilato un elenco di “donne influenti e stimolanti nel mondo degli affari” in tutto il mondo che offrono “contributi eccezionali al nostro settore e sono impegnate a guidare un cambiamento positivo”.

Reuters Events annuncia: Rebecca Reinermann inclusa nella lista “Trailblazing Women 2025”

Quest’anno, Rebecca Reinermann, che sta guidando le attività di marketing di Opel e Vauxhall seguendo il principio di migliori prestazioni attraverso team diversificati, è stata inclusa nella formazione. Le “Trailblazing Women” sono composte da un gran numero di candidate in un totale di dieci settori economici, tra cui “Automotive” e “Marketing”, dai responsabili di Reuters Events e da altri noti rappresentanti del settore.

“Rebecca e il suo team hanno portato una ventata di aria fresca alle nostre attività di marketing: non per niente ha già ricevuto il premio ‘Rising Star 2024’. Piena di brio e con grande fermezza, contribuisce a un’immagine pubblica aperta, diversificata e moderna dell’azienda, ed è quindi giustamente una ‘Trailblazing Woman 2025′”, ha affermato Ralph Wangemann, Managing Director Human Resources and Labour Director Opel Automobile GmbH.

“Far parte di ‘Trailblazing Women 2025’ è un grande onore e sono molto felice che il nostro marchio e il nostro lavoro vengano riconosciuti. Non siamo interessati a mostrare una diversità rappresentativa, ma a contribuire al successo dell’azienda con il team meglio posizionato. Questo è ciò su cui ci concentriamo in Opel, perché riflettere la diversità della società internamente è un fattore importante per il successo con i nostri clienti”, ha sottolineato Rebecca Reinermann.

Ciò è già dimostrato da vari programmi di diversità interna che assicurano che tutte le esigenze dei clienti siano incluse nello sviluppo dei veicoli. Ciò è visibile anche dall’esterno, come con ‘GRAND Minds’ . Anche le innovative campagne pubblicitarie Opel, create sotto la direzione di Rebecca Reinermann, attirano molta attenzione. Quanto siano fresche e non convenzionali e attraggano il vasto pubblico su tutti i media è stato dimostrato, tra le altre cose, dalla campagna di successo e pluripremiata “Yes, of Corsa” .

La diversità si applica anche all‘ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” . La prima e finora unica coppa monomarca rally completamente elettrica al mondo è sinonimo di puro piacere di guida. La scorsa stagione, team di otto nazioni hanno gareggiato per i punti, tra cui un totale di otto donne pilota. La diversità del campo ha reso la sensazionale competizione ancora più emozionante e ha suscitato grande interesse da tutta Europa. “E quando l’ADAC Opel Electric Rally Cup inizierà la sua quinta stagione tra poche settimane, ci saranno sicuramente di nuovo delle donne forti in prima linea”, ha affermato Rebecca Reinermann.