Opel Corsa: la campagna Yes, of Corsa riceve 10 premi agli Art Director Club Germany Awards

Lanciata nell’ottobre 2023, la campagna pubblicitaria internazionale per Opel Corsa continua a suscitare scalpore e a far girare la testa. Agli annuali ADC – Art Director Club Germany Awards di quest’anno, la campagna “ Yes, of Corsa ”, sviluppata insieme all’agenzia creativa Opel Jung von Matt Havel, ha ottenuto non meno di 10 premi, diventando così il settimo miglior lavoro su 753 partecipanti.

Opel Corsa: la campagna “ Yes, of Corsa ” continua a fare scalpore

“Siamo molto orgogliosi del successo e del riconoscimento che la nostra pluripremiata campagna ha ricevuto agli ADC Awards 2024? “Yeas, of Corsa!”. Essa mette la nostra Opel Corsa, vettura più venduta al centro di una campagna elettropop fresca, divertente e completamente dirompente. Dalla colonna sonora virale alla cinematografia di livello mondiale, la campagna ha deliziato il pubblico di tutto il mondo e definisce il livello e il tono di tutte le future pubblicità di Opel, mentre continuiamo la missione del nostro marchio per rendere la mobilità elettrica divertente, emozionante e alla portata di tutti”. ha affermato Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing di Opel e Vauxhall.

“Non potremmo essere più orgogliosi di questo grande successo. Dietro questo risultato c’è un ottimo prodotto. Una squadra coraggiosa. Un’idea semplice e fresca e un ottimo mestiere. Vorrei ringraziare tutti i soggetti coinvolti presso Jung von Matt Havel, Opel e tutti i nostri partner”, ha affermato Daniel Schweinzer, amministratore delegato di Jung von Matt Havel.

La campagna è progettata per essere giovane, digitale e di natura virale, rivolgendosi a chi è alla ricerca di una mobilità elettrica facile ed entusiasmante. La campagna presenta una colonna sonora accattivante e memorabile, con vignette in stile cinematografico, che pongono domande come “Ha molta autonomia?”, “Si carica velocemente?” o “È divertente guidare?” La risposta a tutte queste domande è un sonoro “Yes, of Corsa!”

“Audace, forte, sorprendente, fresco, tagliente. L’opera spalanca le sue porte, cattura il gruppo target e lo porta in viaggio. Un colpo inaspettato che porta una boccata d’aria fresca sia al marchio Opel che alla pubblicità automobilistica, ” è questo il motivo dei numerosi premi assegnati dalla giuria alla campagna dedicata alla Opel Corsa.

Opel Corsa continua a offrire e democratizzare le ultime novità in termini di tecnologia avanzata, tra cui i nuovi fari Intelli-Lux LED Matrix Light con 14 elementi LED, sedili ergonomici massaggianti, un sistema di infotainment Multimedia Navi di nuova generazione e le più recenti funzionalità di assistenza alla guida.

Non sorprende quindi che Opel Corsa rimanga un pilastro del portafoglio del marchio tedesco. È stato venduto circa 14,6 milioni di volte dalla sua introduzione nel 1982 e rimane estremamente popolare fino ad oggi. La Corsa è stata l’utilitaria più venduta in Germania nel 2021, 2022 e 2023 e quest’anno continua a mantenere una posizione forte nel suo segmento.