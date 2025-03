Nuova Fiat Punto: ecco come la immaginano dall’altra parte del mondo

Nuova Fiat Punto è uno dei modelli di cui si parla di più ultimamente in seguito alle parole del numero uno di Fiat Olivier Francois che nel corso di una recente intervista non ha escluso in futuro il ritorno di questo famoso modello nella gamma della casa italiana al verificarsi però di una serie di condizioni. Ovviamente queste parole hanno suscitato entusiasmo tra i tanti estimatori di questa auto e la speranza di rivederla in futuro sul mercato. Questo non vale solo per l’Europa ma anche per il resto del mondo.

Ecco come si immaginano in Brasile il design di una nuova Fiat Punto

Dal Sud America e più precisamente dal Brasile arriva questo render che vi mostriamo nelle immagini di questo articolo che è stato realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva che ha provato ad immaginare l’ipotetico aspetto di una nuova Fiat Punto. Come è possibile notare guardando con attenzione queste immagini qui il popolare modello viene immaginato quasi come una sorta di berlina a ruote alte vicina nello stile più che ad una normale hatchback ad un B-SUV.

Si tratta di una ipotesi molto interessante anche se a dire il vero va un po’ contro a quanto dichiarato da Olivier Francois il quale ha detto che se mai la Punto dovesse tornare arriverebbe nelle vesti di una elegante e sportiva hatchback di segmento B. Dunque nessuna crossoverizzazione in cantiere per questa auto a differenza di quanto sta avvenendo con altri modelli non solo di Fiat ma anche di altri importanti brand automobilistici.

Al momento più che ad una nuova Fiat Punto la casa torinese pensa ad introdurre altri modelli. Il primo ad arrivare sarà la nuova Giga Panda di cui si parla già da un po’ e che sempre secondo quanto dichiarato dal CEO Francois arriverà entro l’estate con la commercializzazione che invece dovrebbe partire entro fine anno.