Citroën Berlingo: le tecnologie di connettività avanzate di cui dispone rendono più facili gli spostamenti quotidiani

Con utilità e versatilità come tratti distintivi, Citroën Berlingo utilizza le tecnologie più avanzate per facilitare la vita di tutti i giorni e ottenere prestazioni ottimali sia come veicolo professionale che come vettura per uso familiare o per il tempo libero.

Associato allo schermo da 10” di serie, il nuovo dispositivo My Citroën Play integra un supporto per smartphone che consente di agganciare il proprio smartphone e di avviare automaticamente le proprie app tramite la tecnologia wireless NFC. Il conducente può accedere a funzioni come telefono, radio, navigazione o app musicali in modo semplice e senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Può essere controllato dal volante, dalla funzione di riconoscimento vocale o dallo smartphone stesso. Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permette di duplicare le funzionalità del telefono senza bisogno di cavi o connessioni.

Nelle versioni di Citroën Berlingo dotate di touch screen da 10,25 pollici, My Citroën Drive Plus offre un sistema di navigazione Connected 3D, con dati sul traffico e meteo in tempo reale, nonché i prezzi dei parcheggi pubblici e dei distributori di benzina lungo il percorso. Inoltre, il suo design ergonomico utilizza un’architettura widget ispirata agli smartphone per offrire scorciatoie virtuali a funzioni come navigazione, telefono, radio, sistema multimediale e altre applicazioni. La funzionalità WiFi ti consente di eseguire il mirroring del tuo smartphone ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

A bordo della Citroën ë-Berlingo, l’applicazione Citroën ë-Routes diventa uno strumento essenziale. Grazie ad esso è possibile pianificare ogni tipo di viaggio e spostamento con dati in tempo reale sullo stato di carica, sull’autonomia e sul livello della batteria, oltre allo stato del traffico e alla presenza di colonnine elettriche e colonnine di ricarica sul percorso.

Inoltre, attraverso l’App MyCitroën, i conducenti di Citroën ë-Berlingo possono anche gestire i programmi di ricarica, nonché preriscaldare o preraffreddare il veicolo, verificare la posizione o controllare l’autonomia prima di mettersi in viaggio.

Prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Vigo fin dalla sua nascita, Citroën Berlingo è diventato un punto di riferimento sia nel segmento dei veicoli multiuso che in quello dei veicoli commerciali, due categorie in cui ha aperto la strada con le sue generazioni successive. L’attuale gamma Berlingo si basa sui punti di forza che definiscono questo modello dal 1996, fornendo un design unico, elegante e moderno, integrandosi pienamente nella filosofia del marchio. Il suo stile, design e praticità enfatizzano la tecnologia utile e la connettività.

Un comodo caricabatterie wireless per smartphone si trova nella consolle centrale ed è disponibile con il pacchetto Techno, che comprende anche l’apertura e l’avviamento senza chiave e il climatizzatore automatico. Rimangono disponibili due porte USB.