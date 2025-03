Sinergia tra Leasys e Stellantis per il noleggio a lungo termine a sostegno dell’economia circolare

Leasys, mobility company di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, rafforza le sinergie con Stellantis, ribadendo il proprio impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare attraverso un processo dedicato ai veicoli restituiti al termine dei contratti di noleggio a lungo termine, destinati al nuovo noleggio in Italia.

Leasys rafforza la propria strategia a supporto dell’economia circolare

I veicoli vengono ricondizionati in un’area dedicata di oltre 5.000 metri quadrati all’interno del Circular Economy Hub SUSTAINera di Mirafiori, Torino. Il processo prevede un’accurata ispezione iniziale del mezzo, che viene successivamente ricondizionato attraverso interventi mirati sia a livello meccanico che di carrozzeria. I veicoli usati destinati al re-noleggio vengono inoltre sottoposti a ulteriori controlli periodici presso officine autorizzate da Stellantis per garantire le migliori prestazioni agli utenti.

La collaborazione tra Leasys e Stellantis SUSTAINera è in linea con la filosofia condivisa di supportare l’economia circolare volta ad estendere la vita utile dei veicoli, ridurre la domanda di nuove risorse e minimizzare gli sprechi. Attraverso questo processo è possibile promuovere i veicoli usati come una soluzione di noleggio a lungo termine sicura con tariffe competitive e, al contempo, ridurre gli sprechi nella filiera. Ad oggi, oltre 1.500 clienti hanno scelto la soluzione di ri-noleggio Leasys RE-USE in Italia, una formula introdotta nel 2023, che rende la mobilità accessibile grazie al suo evidente vantaggio competitivo in termini di prezzo e al livello di qualità garantito da Leasys.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati che l’iniziativa sta ottenendo. Leasys si conferma protagonista nell’impegno per l’economia circolare, distinguendosi con progetti concreti caratterizzati da un’attenzione costante alle esigenze dei clienti. Questa sinergia con Stellantis si allinea pienamente alla filosofia di entrambe le nostre aziende, per una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti “, ha affermato Andrea Pertica, Direttore Generale di Leasys Italia.

“Questa iniziativa con Leasys sottolinea il ruolo di primo piano di Stellantis nel ricondizionamento e il valore del modello di economia circolare. Con SUSTAINera contribuiamo attivamente ad allungare la durata di vita di ricambi e veicoli, senza compromessi sulla qualità, poiché tutta l’offerta garantisce le specifiche prestazionali Stellantis. Insieme a Leasys continuiamo il nostro percorso in linea con la strategia di decarbonizzazione del Gruppo e i principi dell’economia circolare “, ha affermato Francesco Monaco, Direttore di SUSTAINera Europe. Leasys continuerà a porre al centro della propria strategia la sostenibilità e l’economia circolare, con l’obiettivo di promuovere una mobilità a basso impatto ambientale.