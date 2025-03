Stellantis: a febbraio 2025 forte crescita in Austria

Stellantis Austria ha registrato ottime performance a febbraio, registrando un aumento del 14 per cento nelle nuove immatricolazioni nel mercato complessivo (autovetture + veicoli commerciali leggeri). Si tratta di una crescita in controtendenza rispetto alla tendenza generale, poiché il mercato complessivo è sceso del 4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Stellantis Austria è riuscita a immettere sul mercato 2.777 veicoli a febbraio

Stellantis Austria, con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel, Peugeot e il nuovo marchio elettrico Leapmotor, è riuscita a immettere sul mercato 2.777 veicoli a febbraio, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 12,6 per cento. Ciò rappresenta un guadagno di quota di mercato di 2 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno, Stellantis Austria ha già aumentato le vendite del 28,3 per cento e ha immesso sul mercato 5.058 nuove auto.

A febbraio Opel ha stupito con un aumento delle vendite del 91 per cento, ovvero 791 unità, e raddoppiando la sua quota di mercato al 3,6 per cento. Citroën ha raggiunto un’impressionante quota di mercato del 2,8 per cento, rendendola forte come lo era circa due anni e mezzo fa nell’estate del 2022. Citroën è riuscita ad aumentare le sue vendite del 9,8 per cento a 619 unità a febbraio.

A febbraio, la Peugeot ha ottenuto risultati impressionanti nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, incrementando le vendite del 42 per cento. La quota di mercato dei veicoli commerciali dall’inizio dell’anno è pari a un eccezionale 8,2 per cento. Alfa Romeo è riuscita a raddoppiare le sue vendite a febbraio, partendo con un incremento del 101 per cento, mentre Jeep ha aumentato le sue vendite del 15 per cento. Il nuovo marchio elettrico Leapmotor è entrato con successo sul mercato ed è ora disponibile in 25 sedi in Austria.

La divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One, con i marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, ha registrato vendite pari a 745 unità e una quota di mercato del 30,1 percento nel 1° febbraio. Particolarmente degni di nota sono i veicoli commerciali Peugeot (+42%) e Opel (+73%). Ciò significa che Stellantis Pro One rimane di gran lunga il leader di mercato in Austria . Più di un veicolo commerciale su quattro consegnati a febbraio proviene da uno dei quattro marchi iconici di veicoli commerciali.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha affermato: “Continuiamo a ottenere ottimi risultati con i nostri marchi iconici, contrariamente alla tendenza del mercato, e possiamo basarci direttamente sugli sviluppi degli ultimi mesi. Il marchio elettrico Leapmotor è nuovo: a febbraio sono già 25 i concessionari attivi in ​​Austria e abbiamo già potuto iniziare con le prime consegne. Nel complesso siamo ben posizionati, questo è chiaro, e lanciamo costantemente nuovi modelli sul mercato”.

“Quest’anno ci saranno 28 nuovi modelli. In Austria disponiamo di una flotta di circa un milione di veicoli del marchio Stellantis. Molti di essi dovranno essere rinnovati rapidamente; ciò rappresenta un grande potenziale e offre grandi opportunità sia ai nostri partner di vendita e assistenza che a noi. Tuttavia, stiamo osservando una forte incertezza sia tra i clienti privati ​​che tra quelli commerciali. Fortunatamente ora abbiamo un nuovo governo. Allo stesso tempo, però, il programma governativo crea incertezza per quanto riguarda la NoVA per i veicoli commerciali e la tassa assicurativa relativa agli autoveicoli. Ciò sta attualmente aumentando l’incertezza, come sentiamo quotidianamente da clienti privati ​​e aziende. Abbiamo urgente bisogno di chiarezza in questo senso, per evitare danni ai commercianti e alle officine”.