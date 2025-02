Stellantis Pro One ha chiuso il 2024 con una quota del 36,4% in Spagna e inizia il 2025 con lo stesso trend

Il 2024 è stato un anno con un carattere decisamente positivo per Stellantis Pro One, che ha guidato il mercato dei veicoli commerciali in Spagna. I suoi veicoli commerciali, con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, e i suoi veicoli per professionisti hanno ottenuto una quota del 36,4% delle immatricolazioni e del 36% delle immatricolazioni di furgoni e pick-up nel Paese, con oltre 60.000 unità immatricolate. I dati ottenuti nel corso del 2024 rappresentano un miglioramento della quota e del volume dell’1,2% rispetto al 2023.

In Spagna, Stellantis non solo vende con successo veicoli commerciali, ma li produce anche. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, la Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche. Non si può non citare il comparto delle vendite elettriche, dove la quota di mercato di Stellantis Pro One ha raggiunto il 37,8% nel 2024, attestandosi al 5% dei veicoli a zero emissioni, superiore alla media che si attesta al 4%.

Stellantis Pro One dispone della gamma di veicoli commerciali elettrici più completa sul mercato, ma è importante sottolineare le diverse opzioni di trasformazione disponibili e adatte a tutti i tipi di clienti, per i quali conta più di 40 allestitori certificati in Spagna. Utilizzare un veicolo commerciale dei diversi marchi Stellantis significa anche godere della tecnologia e della connettività che offre ai propri clienti, consentendo alle aziende un migliore controllo delle proprie flotte.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia delle aziende e dei liberi professionisti in modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, da decenni si evolvono sia nella tecnologia che nelle prestazioni per adattarsi alle loro esigenze. A questo pubblico tradizionale si affianca sempre più una clientela privata, convinta dello spazio e del comfort offerti alle proprie famiglie o per trascorrere momenti di svago.