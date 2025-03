Nuova Fiat Multipla: in un video una gustosa anticipazione dal futuro

Nuova Fiat Multipla non arriverà immediatamente come si era pensato fino a qualche tempo fa. Infatti la famosa Giga Panda che vedremo tra fine anno e il 2026 avrà un altro nome e anche un’altra filosofia. Il CEO di Fiat Olivier Francois però non ha chiuso totalmente le porte a questo modello dicendo che potrebbe arrivare realmente ma più avanti dopo la Giga Panda e la Panda Fastback. Quindi insomma si parlerebbe non prima del 2027 o del 2028 ma tutto dipenderà da come si evolverà il mercato e soprattutto se in casa Fiat saranno capace di realizzare un progetto convincente.

Su YouTube TDA ha svelato una nuova ipotesi di design relativa ad una nuova Fiat Multipla

Nel frattempo sul web il designer e architetto Tommaso D’Amico ha realizzato un video render sul suo canale di YouTube in cui ipotizza l’aspetto di una nuova Fiat Multipla ribattezzata dallo stesso creatore digitale Fiat 600 Multipla. Nel video viene presentata la 600 Multipla, una monovolume compatta pensata per chi desidera il massimo dalla propria automobile, combinando versatilità, spazio e innovazione. Questo modello è stato spesso citato come un’icona delle nuove tendenze della motorizzazione di massa, grazie a un design audace e fuori dagli schemi che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati e i potenziali acquirenti.

Il nuovo concept dello studio si propone di reinterpretare la nuova Fiat Multipla in chiave moderna, mantenendo il carattere distintivo ma arricchendolo con un’estetica più accattivante e contemporanea. Il veicolo offrirà maggiore abitabilità rispetto alle precedenti versioni, con un incremento dello spazio interno per migliorare il comfort di conducente e passeggeri. Inoltre, punterà su tecnologie avanzate, con un sistema infotainment di ultima generazione e una connettività all’avanguardia.

Sempre secondo Tommaso D’Amico questa nuova Fiat Multipla erediterebbe in parte le caratteristiche tipiche di un B-SUV, con il potenziale per affermarsi con successo nel mercato globale. Sul fronte meccanico, il concept prevede un potente motore benzina 1.6 turbo AT da 150 CV con cambio automatico e trazione posteriore, oltre a varianti elettrificate BEV e PHEV. La carrozzeria verrebbe proposta in una gamma di colorazioni innovative e moderne, pensate per esaltare il design dinamico del modello. Vedremo se davvero Fiat ha in mente qualcosa del genere.