Jeep celebra 80 anni come marchio automobilistico

Creata nel 1941, la Jeep originale non era concepita come un’auto per uso civile. Il suo design e la sua versatilità sono il risultato di un concorso pubblico promosso nel 1941 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per progettare un veicolo multiuso da un quarto di tonnellata con specifiche molto severe. Il risultato fu il “General Purpose Vehicle”, meglio conosciuto con le iniziali Jeep MB, sviluppato da Willys Overland.

Nel 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, venne lanciata la Jeep CJ primo modello per il mercato civile

La Jeep ebbe un enorme successo come veicolo militare. Progettato per il trasporto di truppe, la sua versatilità lo ha reso un veicolo di comando, un’ambulanza, un supporto per lanciarazzi, uno spazzaneve o un rimorchiatore d’artiglieria con prestazioni eccezionali. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, milioni di soldati tornarono negli Stati Uniti e diffusero la fama di questa vettura robusta e dalle prestazioni sorprendenti.

C’era entusiasmo per il collaudo di questo veicolo e la sua prima versione civile non avrebbe tardato ad arrivare. Nel 1945, mesi dopo la fine della guerra, la Jeep CJ-2 arrivò sulle strade americane, con la sfida di adattare la praticità, il carattere fuoristrada e la robustezza dimostrati nell’esercito alla complessità della vita civile. Il concept ha dato un nuovo esempio di versatilità e adattabilità con nuove caratteristiche come lo spazio di carico posteriore, il rimorchio e il tetto in tela, pur mantenendo il suo spirito spartano. Dal color cachi militare siamo passati a combinazioni di colori vivaci come il verde brillante, il giallo o il rosso.

Progettata inizialmente per soddisfare le esigenze degli agricoltori americani, la Jeep CJ è riuscita a convincere una clientela molto eterogenea, che l’ha mantenuta nel catalogo del marchio per quattro decenni. Oggi, la Jeep Wrangler è la migliore erede del suo spirito versatile e off-road.

Questi furono i primi passi del concetto Jeep, simbolo di libertà, avventura, autenticità e passione. in tutto il mondo. e la sua spinta innovativa, che diede vita, già nel 1949, al segmento automobilistico di tendenza dei SUV, con il lancio della Willys Wagon. Un vero esempio di versatilità, capace di trasportare comodamente sette passeggeri, trasportare carichi e affrontare anche i sentieri più difficili, grazie alla trazione integrale.

Fin dalla sua nascita, il marchio è stato sinonimo di durata e capacità, offrendo veicoli che hanno accompagnato generazioni di avventurieri. Tra i modelli più iconici che hanno fatto la storia della Jeep c’è la Wagoneer, presentata nel 1963, che ha definito lo standard dei SUV puntando su comfort e lusso. Questa visione trova continuità nella nuova generazione di Jeep Wagoner e Grand Wagoner, il cui lancio commerciale sul mercato americano è previsto per il 2022.

Nel 1992, la Grand Cherokee arrivò a rivoluzionare il mercato con il suo design moderno, le caratteristiche avanzate e l’attenzione alle prestazioni sia su strada che fuoristrada. Questo modello è stato fondamentale nel consolidare Jeep come uno dei principali marchi di SUV al mondo. La saga della Grand Cherokee continua con la quinta generazione di questo modello. Dispone di versioni ibride 4xe con 380 CV di potenza combinata e 637 Nm di coppia, fino a 51 km di autonomia elettrica in aree urbane e tre modalità di guida: ibrida, elettrica ed e-save.

Più di recente, Jeep ha dato il benvenuto all’Avenger, un modello che riflette la transizione verso una mobilità sostenibile, proponendo un SUV completamente elettrico che coniuga la tradizione del marchio con un futuro più green. Progettato e prodotto nel Vecchio Continente, è destinato a una clientela attiva che cerca un veicolo fresco e accattivante, con dimensioni perfette per la città, dotato di tecnologie avanzate, con uno spazio interno spazioso e ben sfruttato e, in più, che sia un compagno di avventure robusto e affidabile.