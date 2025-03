Alfa Romeo: grazie a Junior anche a febbraio consolida la sua crescita

Nel corso del 2025, Alfa Romeo ha proseguito il suo percorso di crescita costante, mettendo a segno risultati sempre più incoraggianti e consolidando la propria presenza nel settore automobilistico. A febbraio, il marchio ha registrato un ulteriore incremento della sua quota di mercato, che ha raggiunto il 1,7%, segnando un aumento significativo di 0,4 punti percentuali rispetto all’1,3% ottenuto nello stesso mese dell’anno precedente, il 2024.

Questo dato non solo conferma il posizionamento di Alfa Romeo tra i brand premium con il maggiore tasso di crescita, ma evidenzia anche come il marchio stia rafforzando in modo deciso la sua competitività nel mercato automobilistico. L’aumento della quota di mercato è un segnale chiaro della strategia vincente adottata dall’azienda, che sta riuscendo a conquistare un numero sempre maggiore di clienti e a fidelizzare il proprio pubblico. La crescita è evidente non solo nel confronto con il singolo mese di febbraio, ma anche nel quadro generale dell’intero anno, a dimostrazione di un trend positivo che si sta consolidando nel tempo.

Un elemento determinante nel successo e nell’espansione di Alfa Romeo è stato senza dubbio il forte contributo del canale di vendita dedicato ai clienti privati, che ha mostrato un incremento dei volumi particolarmente rilevante. Dall’inizio dell’anno, le vendite in questo segmento hanno registrato una crescita pari all’80% rispetto allo stesso periodo del 2024, dimostrando come l’attrattività del marchio sia in costante ascesa.

Analizzando nello specifico i dati relativi al solo mese di febbraio, si evidenzia un incremento del 58%, un risultato estremamente positivo che testimonia il rafforzamento della fiducia e dell’interesse da parte del pubblico nei confronti dell’offerta proposta da Alfa Romeo. Questo eccezionale traguardo è stato ampiamente trainato dal successo dell’Alfa Romeo Junior, un modello che sta rapidamente conquistando il mercato e imponendosi come una delle vetture più apprezzate all’interno del segmento B-SUV. Il crescente gradimento per questo modello conferma la validità della strategia di Alfa Romeo, che punta su design distintivo, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento alla qualità.

Fin dal suo lancio sul mercato, il modello Junior ha suscitato un grande interesse tra gli appassionati di automobili e ha attratto una clientela sempre più diversificata, facendo registrare un notevole afflusso di nuovi clienti nei concessionari di tutta Italia. Nel mese di febbraio, Junior ha raggiunto una quota di mercato del 3,3% nel competitivo segmento B-SUV, con 1.362 immatricolazioni, confermandosi una delle vetture più ricercate nella sua categoria. Complessivamente, nel periodo da inizio anno, la quota di mercato si attesta al 3,4%, con un totale di 2.764 unità vendute, un dato che testimonia l’apprezzamento crescente per questo modello.

Un aspetto che distingue Junior da altri veicoli del suo segmento, escludendo quelli appartenenti al gruppo Stellantis, è la sua offerta unica di doppia alimentazione, che soddisfa una vasta gamma di preferenze dei consumatori. Inoltre, sempre a febbraio, Junior ha ottenuto un ulteriore successo, piazzandosi come la terza vettura completamente elettrica più venduta nel segmento B-SUV, con 114 immatricolazioni. In particolare, si è distinta come il primo modello elettrico tra i marchi premium, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato delle vetture a zero emissioni.

I numeri ottenuti finora sono senza dubbio rilevanti e indicano una tendenza positiva destinata a crescere ulteriormente, grazie alle novità in arrivo nelle concessionarie. A partire dallo scorso mese, la gamma di Junior è stata arricchita con l’introduzione degli ordini per la nuova versione ibrida Q4 a trazione integrale, un’aggiunta che amplifica ulteriormente le opzioni offerte ai clienti. Ma le sorprese non finiscono qui: da aprile, infatti, sarà disponibile anche la serie speciale Intensa, una versione esclusiva che si fa notare per il suo design accattivante e raffinato.

Esternamente, la Junior Intensa si distingue per i cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità, che combinano eleganza e sportività, e per i dettagli in oro chiaro che aggiungono un tocco di classe. Inoltre, il kit carrozzeria, realizzato in nero lucido con dettagli in oro, accentua ulteriormente l’aspetto sportivo della vettura. La serie speciale Junior INTENSA sarà disponibile nelle due eleganti colorazioni Nero Tortona e Rosso Brera. All’interno, l’abitacolo risplende per l’uso sofisticato del color cuoio, che crea un ambiente raffinato e accogliente. Per quanto riguarda le motorizzazioni, questa serie esclusiva offre diverse opzioni: una configurazione ibrida da 136 CV, una versione ibrida Q4 da 145 CV e una variante completamente elettrica da 156 CV, permettendo così ai clienti di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze di performance e sostenibilità.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, afferma: “Il 2025 è iniziato con una spinta decisiva. Il mercato ci sta premiando e la crescita commerciale è guidata da Junior, un modello che sta suscitando un entusiasmo straordinario. I numeri sono evidenti: Alfa Romeo sta diventando sempre più competitiva e si sta espandendo nel segmento premium. Tutto il team Alfa Romeo è pronto a raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi!”