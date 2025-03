Stellantis accoglie con favore gli annunci della Commissione sull’industria automobilistica europea

Stellantis accoglie con favore gli annunci fatti ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen a seguito del secondo incontro del dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica europea. Il gruppo in una nota ha fatto sapere: “Elogiamo inoltre l’impegno, la proattività e il pragmatismo di tutti i Commissari e Vicepresidenti esecutivi partecipanti, in particolare del Vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné e del Commissario Apostolos Tzitzikostas, durante il processo”.

“Condividiamo l’importanza data all’innovazione, in particolare nel software e nella guida autonoma. L’innovazione è al centro della strategia di Stellantis, come recentemente illustrato dalla nostra partnership con Mistral AI. Come sottolineato da ACEA, la flessibilità introdotta per quanto riguarda gli obiettivi di CO2, con un periodo di conformità esteso, è un primo passo significativo nella giusta direzione per preservare la competitività del nostro settore, pur rimanendo fedeli agli obiettivi e impegnati nell’elettrificazione”.

“Ora è importante che l’emendamento mirato proposto venga rapidamente trasformato in legge. Questa iniziativa, insieme a un ulteriore supporto all’acquisto mirato e agli incentivi fiscali, all’energia più economica (verde) e agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, può essere un vero acceleratore nella rampa di lancio verso l’elettrificazione”.

“Salutiamo inoltre l’impegno della Commissione a valutare la possibilità di fornire supporto diretto ai produttori di batterie dell’UE. Creare campioni europei in settori critici come batterie elettriche, semiconduttori, intelligenza artificiale e dati, e garantire l’accesso a materie prime essenziali, è la spina dorsale di un’industria automobilistica europea forte, competitiva e indipendente. La discussione di oggi rappresenta una pietra miliare importante. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, non vediamo l’ora di continuare il dialogo costruttivo ed esplorare modi per dare ai clienti maggiore libertà di scelta tra varie opzioni di prodotto, perseguendo al contempo la transizione verde”.