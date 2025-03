Stellantis è stata leader assoluta del mercato automobilistico portoghese a febbraio

Nel secondo mese del 2025, Stellantis ha nuovamente raggiunto la leadership indiscussa nel mercato portoghese dei veicoli nuovi, in termini assoluti e nei suoi segmenti Passenger Vehicles (PV) e Light Commercial Vehicles (LCV). Secondo i dati ACAP del mese di febbraio, il Gruppo ha venduto complessivamente 6.830 veicoli – dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – un volume che rappresenta una quota del 30,4%.

Con un totale di 6.830 veicoli venduti a febbraio 2025, Stellantis si è nuovamente distinto come Gruppo leader in Portogallo

Vale la pena sottolineare il fatto che Stellantis ha posizionato tre dei suoi marchi nella top 10 del mercato portoghese: Peugeot, come leader assoluto, Citroën e Opel, rispettivamente come sesto e settimo marchio più venduto. Il mese scorso Stellantis ha venduto 4.892 veicoli passeggeri, un volume che le ha consentito di raggiungere una quota di mercato pari al 25,1%, percentuale ancora più significativa nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, che si attesta addirittura su un ineguagliabile 65,2%, riferito ai 1.938 furgoni immatricolati. Ciò è dovuto in gran parte al successo delle proposte di Peugeot, Opel e Citroën che, in quest’ordine, occupano le prime 3 posizioni delle vendite in Portogallo nel mese in esame. In quest’area di mercato, le Aziende e i Clienti Professionali hanno la possibilità di acquistare prodotti portoghesi, grazie al Centro di Produzione Stellantis di Mangualde.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici a batteria (BEV), Stellantis è stato, per il secondo mese di quest’anno, l’operatore di riferimento del mercato. Accelerando i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, il Gruppo ha immatricolato un totale di 1.097 veicoli BEV a febbraio e ha anche guidato questo mercato con una quota del 26,3%.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri 100% elettric, Stellantis si è assicurata la leadership con 965 unità e una quota del 24,5%, mentre nel segmento dei veicoli commerciali leggeri BEV il Gruppo ha venduto più della metà del mercato dei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 60,6% (132 unità). Considerando i volumi di vendita dei primi due mesi dell’anno, Stellantis ha già venduto complessivamente 10.789 veicoli in Portogallo, raggiungendo una quota di mercato del 27,7%.

Nel mercato VP il Gruppo ha venduto 7.728 vetture, per una quota del 22,8%, dato che nel mercato LCV ammonta ad un significativo 60,7%, riferito ai 3.061 furgoni immatricolati. Allo stesso modo, Stellantis ha un chiaro primato nel mercato BEV, con ad oggi 1.832 unità vendute (quota del 23,8%), così suddivise: 1.558 VP (quota del 21,6%) e 274 LCV (quota del 56,2%). Per concludere, la Citroën Ami resta imbattibile nel mercato dei quadricicli, con un totale di 123 unità vendute e una quota del 51,7% nel 2025, volume che include le 55 immatricolazioni di febbraio (quota del 51,4%).