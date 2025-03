Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: il motore 1.6L EP6 PHEV sembra prendere quota

Secondo il sito francese ItalPassion.fr sembra sempre più probabile che il motore termico scelto per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia possa essere il 1.6L EP6 PHEV. Il nuovo motore, attualmente in produzione presso lo stabilimento di Szentgotthárd in Ungheria, potrebbe giocare un ruolo cruciale per le prossime generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Progettato da Stellantis, sarà impiegato su diversi modelli destinati sia al mercato europeo che a quello nordamericano. Tra le applicazioni previste, spiccano i veicoli ibridi del marchio Jeep, confermando l’importanza strategica di questa unità propulsiva all’interno del gruppo automobilistico. La sua versatilità e adattabilità lo rendono un elemento chiave per il futuro dell’elettrificazione nei modelli premium e sportivi del gruppo.

Il motore termico delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia? Potrebbe essere il 1.6L EP6 PHEV

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno due modelli fondamentali per il futuro del Biscione. Entrambi saranno prodotti a Cassino su piattaforma STLA Large ed entrambi del nuovo stile che ha fatto il suo debutto con il SUV compatto Junior. La gamma di motori sarà quasi interamente composta da motori elettrici con il top di gamma Quadrifoglio che avrà mille cavalli di potenza e 800 km di autonomia. Ci sarà anche una versione con Range Extender con oltre 1.000 km di autonomia ma ovviamente è la versione termica quella che suscita le maggiori curiosità.

Se per lungo tempo era stato dato per probabile il motore 2.0L GME negli ultimi giorni pare prendere piede il 1.6L EP6 PHEV. Questo motore nella Peugeot e-3008 sprigiona 195 cavalli che però sembrano un po’ pochi per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Dunque non possiamo escludere che la versione prevista per le future auto del Biscione possa essere aggiornata in maniera da disporre di più cavalli. Al momento comunque si tratta di semplici voci e si attendono conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo che però difficilmente arriveranno prima della presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Stelvio , che qui vi mostriamo in un recente render di A. Masera, attesa per il prossimo mese di giugno.

Le vendite dovrebbero iniziare tra fine anno e inizio 2026. Per la nuova Alfa Romeo Giulia invece bisognerà aspettare un po’ di più. Si parla della prima metà del 2026 ma non possiamo escludere che anche per lei l’attesa possa essere più lunga di qualche mese.