Stellantis mantiene la sua posizione di leader nel mercato automobilistico francese

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese delle autovetture + veicoli commerciali leggeri per il mese e nel complesso con una quota di mercato cumulativa del 31,6%. Il gruppo, numero 1 nel mercato francese delle autovetture per il mese e nel complesso con una quota di mercato cumulativa del 29,8%,

Stellantis si conferma leader del mercato auto francese a febbraio e in tutto il 2025

Stellantis, n. 1 nel mercato francese dei veicoli commerciali leggeri per il mese e nel complesso con una quota di mercato cumulativa del 40,4%. Il marchio Peugeot, nei primi due mesi, registra una quota di mercato del 17,1% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, in crescita di 0,8 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Solo nel mercato dei veicoli commerciali, Peugeot ha registrato un incremento di 3,9 punti, raggiungendo una quota di mercato del 20,9%.

A febbraio, sul mercato delle autovetture, la Citroën ë-C3 è diventata l’auto elettrica più venduta in Francia con 3.058 unità, a dimostrazione della mania per una mobilità elettrica accessibile e attraente, Stellantis, leader nel mercato delle autovetture + veicoli commerciali leggeri per veicoli 100% elettrici (BEV) nel mese con una quota di mercato del 33,8%, ovvero 10 punti di vantaggio sulla concorrenza,

Stellantis è leader nei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota di mercato del 52,3% nei due mesi dell’anno, mentre il marchio Peugeot è leader con una quota di mercato del 34,7% nello stesso periodo. Stellantis France è il produttore leader del mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 31,6% di veicoli passeggeri + veicoli commerciali leggeri. 4 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3),

“Nei primi due mesi del 2025, Stellantis ha rafforzato la sua posizione di leader nei segmenti autovetture + veicoli commerciali leggeri, autovetture e veicoli commerciali leggeri in Francia. Allo stesso tempo, e sempre impegnata a favore di una mobilità ecosostenibile, Stellantis domina il mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri elettrici con una quota di mercato del 32,9%. “A febbraio, nel mercato delle autovetture, la Citroën ë-C3 ha guidato le vendite di veicoli elettrici, mentre il marchio Peugeot si è aggiudicato il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali, a dimostrazione della capacità di Stellantis di distinguersi in tutti i segmenti, compresi quelli incentrati sulla sostenibilità”, afferma Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Nel corso dei due mesi del 2025, 5 marchi si distinguono per i loro risultati:

Peugeot ha una quota di mercato del 17,1%, in crescita di 0,8 punti nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri, mentre nel mercato dei veicoli utilitari è cresciuta di 3,9 punti con una quota di mercato del 20,9%. Citroën ha fatto una svolta con la nuova Citroën C4, classificandosi al secondo posto nel suo segmento con 1.486 vendite. A marzo arriverà nelle concessionarie la nuovissima Citroën C3 Aircross, disponibile con 5 o 7 posti.

Jeep ha continuato la sua crescita nel mercato francese a febbraio con un aumento delle immatricolazioni del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2024. Dall’inizio dell’anno, Jeep ha confermato la sua maggiore penetrazione dello 0,5% nel mercato francese. Alfa Romeo resta il marchio con la crescita più forte sul mercato francese tra quelli che hanno immatricolato più di 1.000 unità nel 2025 con un balzo in avanti del 62% rispetto al 2024. Solo a febbraio l’incremento supera il 55%. Leapmotor T03 conquista il secondo posto nel segmento A elettrico, confermando la buona partenza del veicolo.

Nel corso del mese e cumulativamente per il 2025, Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato cumulativa del 40,4%. Stellantis è leader anche nel segmento dei derivati ​​per autovetture nei segmenti B e C, con una quota di mercato del 46,7%, Stellantis, a partire dal 2025, è numero uno nel segmento dei piccoli veicoli utilitari con una quota di mercato del 55,5%, numero uno nel segmento dei medi veicoli utilitari con una quota di mercato del 36,3% e numero uno nel segmento dei grandi veicoli utilitari con una quota di mercato del 36,1% e numero uno nel segmento dei camper.

Stellantis continua a dominare il mercato dei veicoli 100% elettrici in Francia. Dopo i primi due mesi del 2025, Stellantis si è affermata come leader nel settore dei veicoli elettrici per passeggeri e veicoli commerciali leggeri (BEV) con una quota di mercato del 32,9%.

La quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici di Stellantis ha raggiunto il 52,3%, consolidando la sua posizione numero 1. Tra i modelli di punta, la Citroën ë-C3 e la Peugeot e-208 si sono classificate rispettivamente al primo e al terzo posto. Nel segmento utility, nella top 5 si classificano la Peugeot e-Partner, la Citroën ë-Berlingo e la Peugeot e-Expert. Inoltre, la Fiat 500 rimane al vertice del segmento A, la Leapmotor T03 occupa il secondo posto e la 500 Abarth è al terzo. La Peugeot 2008 rimane leader nel segmento B-SUV.