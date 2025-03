João Camara nominato direttore del marchio Leapmotor in Portogallo

João Camara è nominato Direttore del marchio Leapmotor in Portogallo, rispondendo a Mónica Mira, Country Brand Manager di Leapmotor per la regione iberica. Leapmotor International lancerà presto i suoi nuovi veicoli elettrici in Portogallo. Nel suo nuovo ruolo, João Camara supporterà l’ingresso del marchio Leapmotor sul mercato e coordinerà tutte le attività legate allo sviluppo del marchio, alla rete di concessionari e al lancio sul mercato di nuovi modelli.

Sposato e padre di due figli, João Camara (53 anni) è laureato in Economia aziendale e ha trascorso l’intera carriera professionale in Azienda, nell’area commerciale. Nel 1998 è entrato a far parte di Citroën Portogallo come venditore di veicoli nuovi. Due anni dopo è diventato Zone Manager per il marchio Citroën, per poi passare nel 2004 al ruolo di Fleet Manager per il marchio francese.

Nel 2012 ha iniziato il suo percorso all’interno della divisione Corporate B2B, che comprendeva i marchi Citroën, Peugeot e DS Automobiles, assumendo il ruolo di supervisione sulle attività delle società di leasing operativo e sulla gestione dei rapporti con lo Stato portoghese. Con il progressivo ampliamento del portafoglio marchi del gruppo e, in particolare, con la nascita di Stellantis, le sue responsabilità si sono ulteriormente estese.

Oltre ai brand iniziali, João Camara ha infatti assunto la gestione anche di Alfa Romeo, Fiat e Abarth, Jeep e Opel, contribuendo a rafforzare la strategia commerciale del gruppo nel settore B2B. Questa evoluzione del suo incarico ha permesso una visione più ampia e integrata delle dinamiche di mercato, consolidando la presenza di Stellantis nel segmento delle flotte aziendali e del noleggio operativo, in un contesto sempre più competitivo e diversificato. Dunque per il brand Leapmotor in Portogallo una nomina molto importante.