90 anni di Opel Olympia: pioniera della produzione automobilistica moderna

Un modello speciale Opel è in gran parte responsabile del fatto che oggi una tale varietà di modelli e varianti di veicoli moderni e accessibili siano dati per scontati: è la Opel ‘Type Olympia’ del 1935. 90 anni fa, ha gettato le basi per una produzione automobilistica moderna, che fa risparmiare tempo e denaro. La Opel Olympia è stata la prima auto tedesca prodotta in serie con una carrozzeria autoportante interamente in acciaio. Pertanto, ha consentito l’introduzione del cosiddetto ‘matrimonio’ ​​nella produzione, un concetto che avrebbe scritto la storia della tecnologia e avrebbe continuato a plasmare il futuro della produzione automobilistica in serie fino a oggi.

L’anno 1935 iniziò con un grande botto per il mondo dell’automobile: Opel presentò la “Tipo Olympia” da 1,3 litri al Salone dell’automobile di Berlino. L’innovativo modello entrò in produzione in serie ad aprile. Iniziò come berlina decappottabile e poco dopo fu prodotta anche con un tetto in lamiera chiuso. La cosa straordinaria dell’Olympia non è solo che in seguito divenne la prima auto ad attraversare l’Oceano Atlantico verso il Sud America in dirigibile.

Fu anche il primo veicolo prodotto in serie in Germania con una carrozzeria autoportante interamente in acciaio, per la quale Opel ricevette un brevetto. Espresso in senso figurato, la carrozzeria e il telaio furono fusi in una struttura autoportante come gli elementi di un aeroplano. Questo concetto tecnico segnò una rottura con le tecniche di costruzione convenzionali nella produzione automobilistica di allora. I vantaggi di questo principio di costruzione, che all’epoca era rivoluzionario e ora è dato per scontato, sono molteplici.

Lo scheletro metallico della carrozzeria autoportante è costituito da travi profilate, collegate tra loro come nella costruzione di un aereo, con conseguente riduzione della massa. Con un peso a vuoto di soli 835 chilogrammi, l’Olympia pesa 135 chilogrammi in meno rispetto al suo predecessore basato su un telaio profilato con lo stesso motore. Il risultato è un aumento delle prestazioni di guida con lo stesso motore e un consumo di carburante ridotto.

Tutto ciò rese l’Olympia non solo la berlina di serie più economica nella sua classe di prestazioni all’epoca, ma anche la più veloce. Il motore da 1,3 litri inizialmente da 18 kW (24 CV) accelerò il veicolo a una velocità massima di 95 km/h. Allo stesso tempo, l’Olympia richiedeva una media di 9,5 litri di benzina ogni 100 chilometri. Inoltre, l’allora nuova auto offriva ulteriori innovazioni: con un’altezza da terra pressoché invariata, il suo baricentro era di circa 15 centimetri più basso rispetto alla precedente Opel da 1,3 litri. Le comode sospensioni sincronizzate Opel assicuravano inoltre caratteristiche di maneggevolezza stabili e sicure. Il produttore con sede a Rüsselsheim descrisse il risultato di tutte queste misure come segue: “Anche ad alte velocità puoi affrontare le curve, l’Olympia è a prova di curva”.

Con un passo di 2,37 metri e una lunghezza complessiva di soli 3,95 metri, l’Olympia era anche molto maneggevole. Gli elevati standard che Opel aveva fissato per il modello sono stati confermati anche dalle riviste di settore. La rivista “Motor and Sport” ha scritto: “Le prestazioni di guida sono molto impressionanti per un’auto da 1,3 litri e consentono al conducente di raggiungere medie di viaggio molto rispettabili”.

Tuttavia, non furono solo le prestazioni esemplari e la tenuta di strada a rendere l’Olympia l’auto da viaggio perfetta degli anni ’30; anche gli interni impressionarono per le loro qualità pratiche e orientate al comfort. “I sedili imbottiti sono rivestiti in velluto a coste, gli schienali dei sedili anteriori possono essere ripiegati in avanti, i sedili posteriori sono così ben dimensionati in larghezza e profondità che si ha piena libertà di movimento e non si avverte alcuna tensione durante la guida”, si legge nella descrizione dell’epoca.

Il design della carrozzeria autoportante aumentò anche la sicurezza dei passeggeri: il tetto era realizzato in un unico pezzo di acciaio e conferiva all’auto ulteriore stabilità. Nella zona del profilo anteriore a forcella, un punto di rottura predeterminato assorbiva parte dell’energia d’impatto in caso di collisione. Erano stati così creati i precursori di una cellula passeggeri rigida e di una zona di deformazione. Il nuovo modello era anche splendidamente progettato: Opel Olympia integrò per la prima volta i fari nella carrozzeria.

Tuttavia, la carrozzeria autoportante interamente in acciaio non solo rendeva l’auto più leggera, sicura e confortevole, ma consentiva anche la produzione di veicoli moderni in grandi serie, che divenne standard in tutte le fabbriche di automobili del mondo nei decenni successivi: nacque il cosiddetto “matrimonio” tra carrozzeria e motori. Questo metodo di produzione, che fu brevettato anche allora, festeggiò la sua prima apparizione 90 anni fa.

Per la prima volta, gli assali e i motori completamente preassemblati non venivano più avvitati nel telaio non assemblato, ma sollevati nelle carrozzerie, che venivano portate dall’alto su catene trasportatrici, utilizzando tavoli di sollevamento idraulici. L’intero processo di produzione era più rapido ed efficiente: vantaggi economici che venivano trasferiti anche ai clienti tramite prezzi accessibili. La berlina Olympia a due porte e la berlina Cabriolet a due porte erano disponibili a partire da 2.500 marchi, con un prezzo inferiore di 350 marchi rispetto al modello precedente da 1,3 litri.

Oltre al traguardo di aver rivoluzionato il design dei veicoli e il processo di produzione con l’Olympia, nel 1935 Opel ebbe un altro motivo per festeggiare: il marchio fu il primo produttore automobilistico tedesco a superare la soglia delle 100.000 unità prodotte annualmente.

Opel sapeva come mettere in scena l’Olympia in modo appropriato. Nel 1936, l’Olympia fu la prima auto a prendere letteralmente il volo. Nella pancia del famoso dirigibile LZ 129 Hindenburg, la 500.000a Opel dall’inizio della produzione automobilistica fluttuò verso Rio de Janeiro. Dopo soli tre giorni in aria e 10.000 chilometri percorsi, l’Hindenburg atterrò nella metropoli sudamericana con l’Olympia a bordo. Gli entusiasti brasiliani festeggiarono l’arrivo e accompagnarono il tour dell’Olympia per le strade di Rio con grandi applausi. Un’Opel Olympia viaggiò così più in alto e più lontano di qualsiasi altra auto avesse mai fatto prima.

Anche l’Olympia divenne una protagonista straordinaria sotto ogni aspetto undici anni dopo. Nel film del 1947 “In quei giorni”, la storia del decennio passato fu raccontata simbolicamente dalla prospettiva dell’Opel Olympia e delle sue numerose esperienze. L’auto divenne così il “personaggio” centrale del film. Lo stile narrativo non convenzionale fu convincente e il film fu successivamente persino incluso nell’istruzione scolastica tramite le autorità dei media statali.

Nel frattempo, la storia di successo dell’Olympia continuava inarrestabile: le generazioni successive di modelli Opel continuarono a portare il nome Olympia fino ai primi anni ’70, riflettendo ingegneria innovativa, qualità e affidabilità. Le stesse virtù sono state incarnate per molti decenni fino ad oggi dal bestseller compatto in continua evoluzione di Opel, prima noto come Kadett e oggi come l’ultra-moderna Astra.