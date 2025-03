Stellantis nomina il nuovo responsabile delle comunicazioni per il Nord America

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Kaileen Connelly a Senior Vice President of North America Communications, a partire dal 10 marzo. Nel suo nuovo ruolo, Connelly supervisionerà la strategia di comunicazione regionale dell’azienda. Connelly è stata parte integrante di Stellantis sin dalla sua fondazione all’inizio del 2021, guidando il team di contenuti per le comunicazioni aziendali globali e supportando i dirigenti di alto livello nel dare forma e promuovere la narrazione aziendale.

In Nord America Stellantis ha un nuovo Senior Vice President of North America Communications

Prima di entrare in Stellantis, ha gestito account chiave nei settori automobilistico, aziendale e tecnologico presso rinomate società di marketing e pubbliche relazioni, tra cui Weber Shandwick e MullenLowe.

In una mossa correlata, dopo oltre 26 anni in azienda, Shawn Morgan ha annunciato la sua intenzione di andare in pensione. “Questo è un anno di punta per noi in Nord America e l’esperienza di Kaileen nel creare narrazioni avvincenti e guidare le comunicazioni strategiche sarà inestimabile mentre scriviamo il nostro prossimo capitolo”, ha affermato Antonio Filosa, Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer. “

“Voglio ringraziare Shawn per la sua incrollabile dedizione, passione e leadership. È stata una parte inestimabile del nostro viaggio e auguro a lei e alla sua famiglia il meglio”. Connelly ha conseguito un Master of Science in Comunicazione di massa presso la Boston University e una laurea in Arti presso la Wayne State University di Detroit, Michigan.

Dunque per il gruppo Stellantis ancora una novità importante in Nord America. Questa area rimane fondamentale per il rilancio del gruppo che non ha vissuto un 2024 particolarmente positivo specie in quella parte del mondo e dunque sta cercando di apportare i giusti cambiamenti per ridare smalto alla sua organizzazione.