Stellantis: Antonio Filosa rimane in pole come possibile erede di Carlos Tavares

Mentre John Elkann continua a lavorare per migliorare i rapporti della sua azienda con i governi italiano, francese e americano continua a cercare il sostituto di Carlos Tavares. Dopo la rimozione dell’ex CEO portoghese il 1° dicembre, l’azienda ha avviato una strategia ampia per ristabilire la fiducia. Questo approccio include il rafforzamento dei legami con le reti di distribuzione sia in Europa che negli Stati Uniti. Mentre Jean-Philippe Imparato si occupa delle operazioni in Europa, Antonio Filosa (50 anni) sta dirigendo gli sforzi dall’altra parte dell’Atlantico.

Filosa secondo molti rimane in pole come possibile erede di Carlos Tavares alla guida di Stellantis

Proprio Filosa secondo molti rimane in pole come possibile erede di Carlos Tavares alla guida di Stellantis. Da quando ha assunto la posizione lo scorso autunno, Filosa è stato elogiato dai distributori per il suo approccio rassicurante. Ha inizialmente concentrato i suoi sforzi sulla riduzione significativa delle scorte che affliggevano le reti di distribuzione americane, riuscendo a diminuirle di oltre 100.000 veicoli entro la fine del 2024, portandole a circa 300.000 unità. “È stato un passo necessario che ha comportato sacrifici significativi, ma è stato essenziale”, ha dichiarato Filosa a Reuters, attribuendo questo successo a sconti generosi offerti agli acquirenti.

Ricordiamo che gli Stati Uniti sono il primo mercato per Stellantis, presente attraverso i suoi marchi Chrysler, Dodge, Ram ma soprattutto l’iconica Jeep. Tuttavia, le vendite sono ora al minimo, con un calo del 15% a 1,3 milioni di veicoli lo scorso anno, ovvero una quota di mercato scesa al 9,6%.

Dalla nomina di Antonio Filosa a responsabile delle operazioni in Nord America, i rapporti con i concessionari sono tuttavia migliorati notevolmente. Il profilo operativo e le qualità umane non sono gli unici punti di forza di Antonio Filosa che in passato aveva contribuito a rilanciare la Fiat. Oltre alla conoscenza del mercato americano (è stato nominato capo di Jeep nel 2023), beneficia delle origini partenopee e di una carriera ventennale all’interno del gruppo. La sua nomina ad amministratore delegato di Stellantis avrebbe il merito di rafforzare i legami con la controllata italiana, rafforzando al tempo stesso lo sviluppo di Stellantis negli Stati Uniti.

In questo momento, Antonio Filosa appare come il candidato più probabile per succedere a Carlos Tavares alla guida di Stellantis. Il gruppo franco-italo-americano potrebbe annunciare la nomina del nuovo leader entro la prima metà dell’anno. Sebbene un cambio di direzione non sia del tutto escluso, il consiglio di amministrazione sembra orientarsi verso una soluzione interna. Le ipotesi esterne, come quella di Luca de Meo, attuale CEO di Renault, e del francese Maxime Picat, non sembrano più in considerazione. Picat, nonostante le sue competenze, è penalizzato dalla sua carriera concentrata in Peugeot. Davanti alle sfide future, la scelta della coppia Elkann-Filosa offrirebbe stabilità e trasmetterebbe fiducia ai mercati finanziari.