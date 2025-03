Alfa Romeo, come si presenta l’ipotesi per una nuova ammiraglia di lusso

Alfa Romeo (purtroppo) non ha in programma un’ammiraglia, una berlina premium o un’elegante rappresentante del Segmento E. Il futuro del Biscione si concentra su modelli strategici, a partire dalla nuova Alfa Romeo Stelvio, attesa forse già a giugno, per poi passare nel 2026 alla prossima generazione della Giulia, un nome che incarna tradizione e innovazione.

Oggi, però, vogliamo fare un viaggio nel mondo delle idee grafiche grazie a un nuovo concept firmato dal talentuoso designer indipendente Alessandro Masera. Dopo averci affascinato con la sua interpretazione dell’Alfa Romeo Tonale, Masera torna a immaginare il domani del marchio di Arese, questa volta con un’ipotesi di berlina extra-lusso che fa sognare.

Il suo design incarna il perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza, con linee sinuose e una firma luminosa distintiva, simile a quella che vedremo sulla nuova Stelvio. Il risultato? Un’auto dal carattere magnetico e irresistibile, in perfetta sintonia con il DNA del brand milanese. Ma vedremo mai un’Alfa Romeo di questo calibro? Al momento, la risposta è un secco no.

Il piano industriale della casa del Biscione segue una rotta ben definita: dopo la Stelvio nel 2024 e la nuova Giulia nel 2026, le indiscrezioni parlano di un grande SUV elettrico, l’E-Jet, atteso per il 2027. Inoltre, sempre tra due anni potrebbe debuttare una rinnovata Tonale o una nuova proposta nel Segmento C. Insomma, nei prossimi tre anni non sembra esserci spazio per una berlina di lusso targata Alfa Romeo.

Un’ammiraglia del Biscione finirebbe certamente per scontrarsi con giganti del calibro di BMW Serie 5, Audi A6 e Mercedes Classe E, colossi tedeschi che dominano il mercato da decenni. Entrare in questo segmento significherebbe affrontare una concorrenza serrata e un rischio commerciale troppo elevato. Alfa Romeo deciderà mai di lanciarsi in questa sfida? Difficile, se non improbabile. Per ora, ci resta solo il piacere di ammirare il concept di Masera e continuare a sognare un futuro in cui il marchio del Biscione torna a sfidare i giganti del lusso.