Fiat farà sentire la sua presenza in molti modi in Brasile durante il Carnevale

Il Carnevale è la festa più tradizionale, democratica e attesa del Brasile. Unendo culture diverse, i festeggiamenti sono caratterizzati da tanto divertimento, musica e balli. E non poteva mancare a questa festa la Fiat, uno dei marchi più amati dai brasiliani e leader di mercato da ormai quattro anni. Quest’anno la casa torinese realizzerà diverse attivazioni nelle principali vie di San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, partecipando in modo rilevante alla festa più grande del Brasile, oltre a rafforzare il suo impegno per la sicurezza stradale in modo innovativo e divertente.

Fiat sarà presente nei principali luoghi del carnevale attraverso stand e pannelli digitali e varie iniziative

Creata da Leo, responsabile della strategia e della creazione, e prodotta da BIZSYS, la campagna “Tamo junto na rua, tamo junto na festivities” presenta il BafOOHmeter ai partecipanti del carnevale di San Paolo. L’iniziativa, che avrà luogo in Avenida Paulista tra il 1° e il 3 marzo, invita i partecipanti a sottoporsi a un test etilometrico e, indipendentemente dal risultato, i partecipanti riceveranno un buono da 15 R$ sull’app Uber per tornare a casa in tutta tranquillità.

Oltre all’attivazione a San Paolo, Fiat è presente a Rio de Janeiro, città che accoglie turisti da tutto il Paese, con un circuito interattivo, trasformando punti strategici della città in luoghi di ritrovo per gli amanti della festa. Con frasi funzionali e divertenti, come “Se ti sei perso, di’ che sei qui: dove i glitter non sporcano il tuo costume da bagno” e “Dove ottieni più del GPS”, i PIN si diffondono sugli orologi Clear Channel, trasformando punti strategici della città in luoghi di incontro per i frequentatori di feste, oltre a far parte del circuito degli orologi sul lungomare, aiutano gli amici a ritrovarsi tra i quartieri e rafforzano la presenza del marchio sulle strade in modo pertinente e coinvolgente. A Belo Horizonte, Fiat sarà presente nei principali luoghi del carnevale attraverso stand e pannelli digitali. Nelle tre capitali, nei blocchi principali, saranno presenti anche dei content creator che promuoveranno il brand e forniranno consigli su come divertirsi al Carnevale.

A conferma del suo impegno per la sicurezza, Fiat distribuirà inoltre, durante tutta la durata del festival, più di cinquemila buoni sconto Uber per i partecipanti alla festa nelle tre città. “Il nostro impegno è essere presenti nella vita quotidiana dei consumatori e il Carnevale è uno di quei momenti in cui vogliamo aggiungere valore. Con questa attivazione, siamo in grado di combinare innovazione e responsabilità in modo accessibile e divertente, incoraggiando scelte più sicure senza perdere lo spirito della festa”, afferma Alessandra Souza, vicepresidente Marketing & Brand Communications di Stellantis per il Sud America.

La campagna rafforza la competenza di Leo nel trasformare le informazioni sul comportamento dei consumatori in esperienze coinvolgenti. “Fiat è un marchio che è sempre stato sulle strade, e Carnival non potrebbe essere diverso. BafOOHmetro è un esempio di come siamo riusciti a tradurre questa presenza in un’azione rilevante, che informa, coinvolge e collega comunque il marchio al momento in modo autentico”, sottolinea Marco Mattos, direttore creativo di Leo.

Per ampliare la portata della campagna, Fiat si affida a una squadra di influencer, tra cui Lu Nunes, Paulo Vita, Pedro Calais (Lagum), Perrengue Chique e Memes Brasil. Inoltre, la campagna ha un canale su Pinterest, che raccoglie suggerimenti per i festaioli su come godersi il Carnevale in modo sicuro e pratico. L’attivazione avviene durante tutta la durata delle festività, rafforzando l’impegno di Fiat verso l’innovazione e la sicurezza, sia durante il tragitto di andata, di ritorno o nel bel mezzo della festa.

“Vedere grandi marchi utilizzare la nostra piattaforma in modo creativo in una campagna di sensibilizzazione come questa dimostra quanto sia versatile la proposta di valore del nostro prodotto per il mercato pubblicitario”, commenta Daniela Galego, responsabile di Uber Advertising in Brasile.