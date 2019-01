Fiat 500X Cross Mirror: presentata ufficialmente la nuova serie speciale del crossover

La prima novità del 2019 per il marchio Fiat è la nuova Fiat 500X Cross Mirror, nuova serie speciale che riprende i contenuti della Fiat 500X Mirror, presentata il mese scorso, e li rende disponibili anche per la versione Cross della nuova Fiat 500X andando così a completare la gamma del crossover compatto della casa italiana, vero e proprio simbolo del brand attualmente grazie agli ottimi dati di vendita raccolti in questi ultimi mesi.

Come le altre serie speciali Mirror che arricchiscono la gamma Fiat, anche la nuova Fiat 500X Cross Mirror va a integrare la dotazione del crossover con tanta tecnologia rendendo il modello ancora più moderno e completo, in grado di combattere ad armi pari con le dirette rivali. La nuova serie speciale si basa sull’allestimento City Cross ed include diversi elementi aggiuntivi tra cui troviamo la presenza nella dotazione di serie del sistema Uconnect 7” HD Live touchscreen con supporto ad Android Auto e Apple Car Play.

La nuova Fiat 500X Cross Mirror presenta la livrea opaca Blue Jeans, disponibile anche in versione metallizzata, con skid plate e barre al tetto Ice Mirror in contrasto. Il crossover, in questa versione, può essere ordinato anche nelle colorazioni Bianco Gelato, Nero Cinema, Grigio Moda e Blu Italia. Gli interni, invece, presentano finiture e rivestimenti specifici con cuciture blu e fascia plancia con colorazione Blu Jeans opaco come mostrato nell’immagine riportata qui di sotto.

Da notare che, di serie, troviamo i nuovi proiettori con tecnologia Full LED, dettagli satinati per diversi elementi della carrozzeria, dalle modanature alle maniglie delle portiere, e badge Mirror collocato sul montante. La nuova Fiat 500X Cross Mirror può contare, inoltre, su esclusivi cerchi in lega diamantati da 17 pollici.

I clienti interessati all’acquisto della nuova Fiat 500X Cross Mirror potranno scegliere tra diverse opzioni per quanto riguarda la motorizzazione. La nuova serie speciale, infatti, è abbinabile al 3 cilindri benzina 1.0 da 120 CV e 190 Nm di coppia, disponibile con trazione anteriore e cambio manuale, ed al 4 cilindri benzina 1.3 da 150 CV e 270 Nm di coppia con trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione DCT a sei marce. La gamma benzina include anche l’entry level 1.6 E-torq da 110 CV.

Per quanto riguarda le versioni diesel, la nuova Fiat 500X Cross Mirror è disponibile con l’entry level 1.3 MultiJjet da 95 CV, abbinato al cambio manuale, con l’1.6 MultiJet da 120 CV, disponibile sia con trasmissione manuale a 6 marce o automatica DCT a doppia frizione e con trazione anteriore, e con il top di gamma 2.0 MultiJet da 150 CV, disponibile solo con cambio automatico a nove marce e trazione integrale.

Curiosamente, Fiat non ha ancora comunicato il listino prezzi di questa nuova serie speciale della sua 500X limitandosi ad annunciare ben due week end di Porte Aperte in programma il 19-20 ed il 26-27 gennaio prossimi. La gamma attuale del crossover parte da 15.500 Euro. Ulteriori dettagli in merito alla nuova versione della 500X arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.