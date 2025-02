Un affascinante Alfa Romeo Romeo Autotutto Camper del 1955 è in vendita

L’Alfa Romeo Romeo è anche noto con i nomi di Autotutto o T10; parliamo di un furgone prodotto dal Costruttore del Biscione fra il 1954 e il 1966 in tre serie differenti. Ora il noto portale di aste online Bring a Trailer dispone di una unità di prima serie risalente al 1955; prima immatricolazione il 2 febbraio 1955, a Palermo dove pare sia rimasta almeno fino al 1963 quando questo Alfa Romeo Romeo ha subito un passaggio di proprietà trasferendosi a Modena.

Il furgone con telaio 00314, oggi ancora disponibile all’asta per circa 7 ore rimanenti nel momento in cui scriviamo, è stato completamente ristrutturato e convertito in camper prima di essere acquistato dall’attuale proprietario, in Germania (dove si trova tuttora), nel 2024. L’Alfa Romeo Romeo, in versione camper disponibile presso Bring a Trailer, presenta un’affascinante colorazione della carrozzeria disponibile nella combinazione di verde oliva e crema. Adotta poi cerchi in acciaio da 16 pollici, portiere incernierate dietro, finestrini centrali scorrevoli e una utile scaletta sul portellone posteriore.

L’Alfa Romeo Romeo in vendita adotta l’unità diesel a due tempi sovralimentata

Il propulsore di cui è dotato questo Alfa Romeo Romeo in versione camper è un’unità diesel da 1.158 centimetri cubici di cilindrata, quattro cilindri a due tempi, da 30 cavalli di potenza; all’epoca si poteva scegliere anche il quattro cilindri bialbero a benzina da 1.290 cc e 35 cavalli di potenza. Le prestazioni del diesel erano volutamente contenute con una velocità massima raggiungibile nell’ordine dei 75 km/h. L’unità è dotata di compressore Roots e iniezione di carburante SPICA; il cambio prevede un selettore manuale a quattro rapporti. Al motore vi si accede asportando una copertura posta al centro dell’abitacolo.

All’interno dell’abitacolo i sedili anteriori sono rifiniti con tappezzeria verde scuro, mentre quelli posteriori sono dotati di una panca che si ripiega fino a formare un letto. Non manca un tavolo pieghevole, un lavandino, un piano cottura a gas e vari vani portaoggetti.

Il Romeo rappresenta il primo veicolo commerciale di casa Alfa Romeo con guida a sinistra; all’epoca molti carrozzieri fornirono una gamma completa di stili di carrozzeria tra cui varianti declinate in ambulanze, pick-up e scuolabus. In questo esemplare il tetto rialzato risulta accessibile tramite una scala rimovibile. I cerchi in acciaio da 16 pollici, con finitura in verde oliva, dispongono di coprimozzi marchiati Alfa Romeo e adottano pneumatici Michelin serie 150, mentre una ruota di scorta full-size è riposta su un portapacchi in cima al tetto. Il Romeo è dotato di sospensioni indipendenti con barre di torsione trasversali nella parte posteriore mentre la potenza frenante è fornita da freni a tamburo sulle quattro ruote.

Un vano portaoggetti trova posto sotto il cruscotto nero a contrasto mentre gli accessori aggiuntivi includono una maniglia sul lato passeggero, alette parasole trasparenti oltre che il rivestimento del pavimento in gomma nera. Un volante a tre razze è posizionato davanti a un tachimetro Smiths con fondo corsa da 110 km/h, indicatore del livello del carburante e altre spie luminose. Il contachilometri a cinque cifre indica circa 40.000 chilometri percorsi fino ad oggi.

C’è anche il cestino da pic-nic

Le tende coprono ogni finestrino e dividono gli spazi anteriore e posteriore, quest’ultimo accessibile tramite una porta incernierata posteriormente sul lato passeggero e dotato di panche rifinite con tappezzeria verde che si aprono per formare una superficie per dormire. Un piano cottura a gas e un lavello in metallo sono montati sopra armadietti contenenti serbatoi per le acque, una bombola del gas e un pedale che aziona il flusso d’acqua.

Ulteriore spazio di stivaggio è fornito tramite armadietti in legno e scomparti a disposizione sotto i sedili. La vendita dell’Alfa Romeo Romeo in versione camper accompagnata da un elegante cestino da pic-nic con un set di stoviglie e posate.