Abarth Day 2025: appuntamento il 12 aprile in Germania

Tutti gli appassionati del marchio Abarth attendono con ansia questo giorno: sabato 12 aprile, nel centro prove TRIWO nei pressi della città di Bad Kreuznach, nella Renania-Palatinato, si terrà l’“Abarth Day 2025”. Nell’ex aeroporto, oggi un’ampia area di prova per l’industria automobilistica, i visitatori potranno utilizzare per tutto il giorno il circuito automobilistico lungo circa quattro chilometri. Al volante della loro Abarth, si spingeranno oltre il limite. Istruttori professionisti ti aiuteranno a trovare la linea ideale.

Inoltre, sono disponibili per i test drive gli attuali modelli di veicoli del tradizionale marchio italiano. Tra queste rientra anche la nuova Abarth 600e a trazione elettrica, con una potenza fino a 207 kW (280 CV), la vettura di serie più potente di sempre della Abarth [Consumo energetico Abarth 600e Scorpionissima: 18,6 kWh/100 km; Autonomia 322 km (combinata); Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] .

L’“Abarth Day 2025” rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di motori, offrendo un’intera giornata dedicata a un’esperienza adrenalinica all’insegna della guida, della potenza e delle alte prestazioni. La location dell’evento, la pista di prova dell’ex aeroporto militare di Pferdsfeld, è uno scenario perfetto per garantire la massima sicurezza durante le attività. Questo spazio, tradizionalmente utilizzato dall’industria automobilistica per lo sviluppo dei telai e per test vari, è dotato di cordoli rossi e bianchi, così come di recinzioni di sicurezza che ricreano l’atmosfera di un vero e proprio circuito automobilistico.

I partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova, affinando le proprie capacità di guida in sfide emozionanti e coinvolgenti. A completare l’esperienza, ci saranno anche specialità culinarie che sapranno deliziare i palati, e un’esposizione di vetture storiche Abarth, sia da strada che da corsa, che faranno rivivere l’emozione delle auto del passato. La grande risposta ricevuta dimostra il successo dell’iniziativa: durante il recente Abarth Day, a Pferdsfeld si sono radunate circa 170 auto private Abarth, comprese alcune vetture d’epoca che hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti, confermando l’interesse per questo evento unico nel suo genere.