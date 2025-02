Fiat Grande Panda: il suo obiettivo è conquistare il segmento B in Europa

La nuova Fiat Grande Panda, primo modello della nuova famiglia globale, rappresenta fedelmente il marchio torinese attraverso un design italiano, la compattezza, l’inclusività e la sostenibilità. L’obiettivo di Fiat con questo modello è quello di conquistare l’intero segmento B, segmento in cui FIAT è leader da decenni. Rispecchiando lo stile distintivo del marchio, il nuovo modello è ideale sia per la famiglia che per la vita urbana in tutto il mondo. Progettata dal Centro Stile di Torino, la Grande Panda si distingue per le dimensioni compatte, le linee pulite e gli interni ben organizzati, che la rendono ideale per la vita familiare e la mobilità urbana.

Fiat Grande Panda segna il ritorno del marchio nel segmento B, dove la casa italiana è leader da decenni

L’aspetto robusto e strutturato dell’auto, unito al suo design dinamico a forma di cuneo, ne enfatizza la forza e l’unicità. La Grande Panda è la prima FIAT costruita sulla “Smart Car Platform” di Stellantis. Questa nuova “auto familiare” ha un’importanza sociale grazie alla sua piattaforma multi-energia flessibile e versatile, in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti in diversi mercati. La Grande Panda è il modello inaugurale di una nuova famiglia che verrà introdotta nei prossimi anni. L’innovativo progetto FIAT punta a realizzare questa nuova famiglia globale sulla piattaforma Smart Car, operativa in tutte le regioni del mondo. Questo approccio consente al marchio di sviluppare un’ampia gamma di veicoli e di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in tutto il mondo.

La Panda degli anni ’80 vive una seconda vita in epoca moderna grazie al nuovo modello, che sfoggia una personalità fresca, tratti iconici e la firma italiana del Centro Stile di Torino. È la prima volta che “Grande” non significa grande: la Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte – 3,99 metri di lunghezza – al di sotto della media del segmento -, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza (senza specchietti retrovisori), garantendo comfort a 5 persone. Questa vettura familiare incarna davvero i valori della sua antenata attraverso la potenza trasmessa e il volume strutturato. Il suo design e la sua bellezza italiani si possono ammirare nelle superfici audaci, impreziosite da linee morbide, dai robusti passaruota ai paraurti anteriori e posteriori color argento. Il suo design è stato concepito per essere semplice ma funzionale e d’impatto, rivendicando l’italianità di cui il marchio va fiero grazie all’iconicità del veicolo.

La prominenza dei passaruota, sottolineata da linee strutturate e superfici morbide e decise, trasmette una personalità sicura di sé e protettiva grazie a un aspetto stabile. Anche l’aspetto esterno è arricchito da numerosi elementi di design che rimandano alle origini FIAT: la nuova creazione è orgogliosamente una Panda. Tra questi, il lettering della vettura riafferma le radici del marchio con dettagli inaspettati, come le lettere “PANDA” in bassorilievo del marchio 3D sulle portiere e la scritta “FIAT” sul posteriore. Inoltre, il motivo lenticolare sul montante C, che parte dal moderno logo FIAT e dalle 4 strisce FIAT, crea un effetto sorprendente. La scritta è presente anche sul retro, in una cornice nera lucida, con la scritta Panda tridimensionale, e sul davanti con il logo FIAT.

Inoltre, l’ispirazione alle tendenze del passato si riflette nelle lampade a LED PXL, che ricordano il famoso videogioco degli anni ’80 e che fondono funzionalità e stile. Infatti, l’accattivante design a X, insieme alle finiture nere dei montanti e ai cerchi in lega da 17″ diamantati e ai coprimozzi con logo FIAT, danno vita a una combinazione senza eguali e creano un look distintivo ed evocativo. In continuità con l’iniziativa “No Grey” di FIAT, il nuovo gioiello sarà disponibile in sette colori – Giallo Limone, Bronzo Lunare, Verde Acqua, Blu Lago, Rosso Passione, Nero Cinema e Bianco Gelato – che incarnano lo stile di vita colorato degli italiani e riflettono il DNA FIAT.

Fiat Grande Panda può trasportare fino a cinque persone nel massimo comfort grazie alla sua spaziosità e all’uso intelligente dello spazio. Da questa prospettiva, ha una delle altezze alle spalle migliori del segmento, il che contribuisce ulteriormente alla sua già speciale abitabilità. La Grande Panda, infatti, nasconde una grande quantità di spazio di stivaggio in punti inaspettati del veicolo, come la plancia da 13 litri, di cui 3 litri concentrati in un unico vano portaoggetti. Inoltre, la Grande Panda dispone di un bagagliaio più capiente della media, con una capacità massima di 361 litri (versione elettrica), rendendo questo veicolo la scelta perfetta per le attività familiari e la spesa quotidiana.

In linea con la sua strategia colorata, FIAT punta l’attenzione sui dettagli allegri che arricchiscono gli interni della Grande Panda. In particolare, la zona infotainment con rivestimento del tunnel, cruscotto, bocchette di ventilazione e cuciture dei sedili sono impreziosite da dettagli gialli, che rallegrano il conducente e i suoi passeggeri. Inoltre, il tema principale degli interni comprende un colore speciale chiamato Tasmanian Blue, che si abbina perfettamente agli spruzzi di colore. Inoltre, l’influenza italiana e FIAT si può notare sulla Grande Panda attraverso alcuni elementi unici: il cruscotto da 25 cm/10” e la radio digitale da 26 cm/10,25″ presentano uno stile unico che richiama la forma della corsia del Lingotto o i fanali anteriori e posteriori, costituiti da cubi opalini, che ricordano le finestre delle facciate dello stabilimento del Lingotto.

La nuova Fiat Grande Panda sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida, combinando innovazione e accessibilità. Il modello elettrico è equipaggiato con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (113 CV), offrendo un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. Con una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi, è ideale per la città e le brevi trasferte. La ricarica può avvenire tramite un cavo CA retrattile da 7 kW o una porta da 11 kW, con tempi variabili tra 2 ore e 50 minuti e 4 ore e 20 minuti. La ricarica rapida DC a 100 kW permette di passare dal 20% all’80% in 27 minuti.

La versione ibrida integra un motore turbo 1.2 da 100 CV, un sistema a 48V e un cambio eDCT a 6 marce con motore elettrico da 21 kW. Questa configurazione ottimizza la risposta in accelerazione e introduce funzioni come e-launch, e-creeping ed e-parking, migliorando consumi ed esperienza di guida. Entrambe le versioni offrono un approccio intuitivo e confortevole, perfetto per la mobilità urbana.

Sia la versione elettrica che quella ibrida incarnano la filosofia “easy drive”, offrendo un livello di semplicità senza precedenti: due soli pedali garantiscono un’esperienza di guida rilassata e senza sforzo, particolarmente adatta agli ambienti urbani.