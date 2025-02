Mercato dell’auto europeo: a gennaio brusco calo delle immatricolazioni

I primi dati del mercato dell’auto europeo per l’anno 2025 ci dicono che il mese di gennaio non è cominciato sotto i migliori auspici. Il dato registrato è infatti negativo, dal momento che le vetture immatricolate durante il primo mese dell’anno, sommando le aree UE, EFTA e UK, è pari a 995.271 veicoli immatricolati; pari ad una decrescita del 2,1% rispetto a quanto registrato a gennaio 2024.

Il dato particolarmente negativo registrato a inizio anno è relativo al calo di rendimento del mercato dell’auto presso differenti Paesi europei. Soltanto la Spagna registra infatti un riscontro in controtendenza, grazie a un valore positivo pari al 5,3% in più rispetto a quanto registrato durante lo stesso mese dello scorso anno. Infatti i principali mercati europei hanno chiuso il mese di gennaio con cali considerevoli: la Francia ha registrato un dato in calo del 6,2%, rispetto al mese di gennaio del 2024, segue l’Italia con un calo del 5,8%, la Germania col -2,8% e il Regno Unito con una decrescita del 2,5%. Guardando alle single aree, la sola Unione Europea perde il 2,6% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno scorso, mentre l’Area EFTA pone in essere un valore in aumento del 18,8%.

Il mercato dell’auto europeo vede a gennaio un riscontro molto positivo delle elettriche, trainate dai dati del mercato inglese

In tema di alimentazioni, nel mercato dell’auto europeo relativo al mese di gennaio 2025 spicca il dato delle elettriche. La crescita è infatti pari a un consistente +37,3%, rispetto al riscontro registrato a fine gennaio 2024, ciò in virtù di una crescita considerevole registrata nel mercato inglese dove le elettriche hanno registrato una crescita pari ad un +41,6% rispetto allo scorso anno. Se si guarda al solo dato dell’Area UE, la crescita delle elettriche è risultata pari al 34% con una quota che cresce fino al 15% del totale grazie anche all’ottimo dato registrato anche in Italia, con un +126,2%, in Germania, +53,5%, e in Spagna con un +48,5%. Nel complesso la quota di mercato sale dall’11,9% del gennaio 2024 fino al 16,7% del gennaio 2025.

Il mercato dell’auto europeo registra invece riscontri contrastanti per ciò che riguarda le varianti elettrificate, ovvero le ibride plug-in e le ibride non ricaricabili (full-hybrid e mild-hybrid). Le prime vedono un valore in calo del 6,4%, rispetto a quanto registrato a gennaio 2024, con una quota di mercato che passa dal 7,9% precedente all’attuale 7,6%. Le seconde registrano invece una crescita non indifferente grazie a un dato in salita del 16,9% con una quota totale che nel mercato dell’auto europeo passa dal precedente 29,2% all’attuale 34,9%. Calano invece le varianti più “tradizionali”, benzina e diesel; le prime registrano un riscontro in discesa del 20,5% mentre le seconde vedono un calo del 26,5% rispetto al mese di gennaio dell’anno scorso. In questo modo la quota di mercato delle alimentazioni a benzina passa dal 35,9%, di gennaio 2024, al 29,2% attuale. Nel caso del diesel la quota di mercato si riduce all’8,8% rispetto al precedente 11,8%. Le vetture alimentate da propulsori a Gpl, metano e idrogeno scendono del 16,3% nel confronto col primo mese del 2024 rappresentando una quota del 2,8%.

La nuova Alfa Romeo Junior fa da traino alle vendite del Biscione che è l’unico fra i marchi Stellantis a registrare un riscontro positivo a gennaio 2025

Stellantis decresce secondo un dato a doppia cifra

In tema di gruppi automobilistici e costruttori, il mercato dell’auto europeo vede a gennaio 2025 nuovamente un calo a doppia cifra in casa Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA registra infatti 154.079 immatricolazioni a gennaio 2025, introducendo un calo del 16% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Registrano riscontri poco lusinghieri Lancia, -73,2%, DS, che perde il 41,1%, Opel, -27,7%, Maserati, +25,2%, Fiat, con un calo del 20,4%, Citroën, con un dato in decrescita del 16,8%, Jeep che perde il 9,6% e Peugeot che scende del 3,4%. Molto interessante è invece il dato registrato da Alfa Romeo con una crescita del 21,3% registrata a fine gennaio 2025 rispetto al mese di gennaio dello scorso anno.

Stellantis si posiziona alle spalle del Gruppo Volkswagen che con 268.409 unità immatricolate cresce del 5,3% rispetto al mese di gennaio dell’anno scorso, grazie anche all’ottimo traino proveniente da Cupra che registra un +56,7% di crescita. Al terzo posto si piazza il Gruppo Renault con una crescita del 5,4%, rispetto al mese di gennaio dell’anno scorso, grazie a 97.910 unità immatricolate.