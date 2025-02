Stellantis: il nuovo CEO dovrà decidere se puntare ancora su tutti e 14 i brand

Mentre Stellantis sta prendendo decisioni cruciali per il futuro, il presidente John Elkann è impegnato a intervistare i potenziali candidati per il ruolo di CEO. Un aspetto fondamentale della sua agenda è determinare quali dei 14 marchi del gruppo abbiano un futuro sostenibile a lungo termine. Il vasto portafoglio dell’azienda, il più grande tra i suoi concorrenti che generalmente si concentrano su uno o due marchi, è il risultato della fusione del 2021 tra Fiat Chrysler e PSA, che possiede Peugeot.

Sebbene la diversificazione abbia permesso una presenza significativa su più mercati, l’idea di ridurre il numero di marchi potrebbe semplificare la gestione e migliorare l’efficienza. In particolare, ciò potrebbe portare alla fusione di funzioni aziendali come marketing, sviluppo e vendite, con l’obiettivo di ottenere maggiore coesione e ridurre i costi operativi. Questa riorganizzazione strategica potrebbe essere cruciale per affrontare le sfide future e ottimizzare il modello di business di Stellantis.

Ogni marchio all’interno del vasto portafoglio di Stellantis, che include icone come Jeep, Ram e Peugeot, ma anche marchi più problematici come DS, Lancia e Alfa Romeo, ha il proprio seguito di appassionati, rendendo estremamente difficile decidere quali eliminare o ridurre. In Europa, dove Stellantis è la seconda casa automobilistica più grande dopo Volkswagen, il suo marchio di punta, Peugeot, ha registrato una quota di mercato di soli 4,9% nell’anno passato, collocandosi all’ottavo posto in assoluto. Inoltre, uno degli svantaggi significativi per Stellantis è la scarsa visibilità del proprio nome aziendale tra i consumatori, soprattutto se paragonato a marchi come Volkswagen o Toyota, che sono decisamente più noti.

Secondo una fonte vicina alle riflessioni di John Elkann, l’argomento di rivedere il portafoglio marchi è considerato una priorità assoluta. Inoltre, la fonte ha sottolineato che qualunque candidato alla posizione di CEO che non abbia una conoscenza approfondita dei marchi della compagnia “non sarebbe il candidato ideale”.

L’ex CEO Carlos Tavares era solito affermare che le case automobilistiche tradizionali si trovavano in quella che definiva un'”era darwiniana”, un periodo in cui solo le più forti avrebbero avuto successo, mentre le più deboli sarebbero state destinate a fallire. Nonostante ciò, Tavares aveva sempre insistito sul fatto che tutti i marchi sotto il controllo di Stellantis avrebbero avuto un futuro.

Quando però Tavares è stato costretto a lasciare la carica a dicembre, John Elkann ha agito tempestivamente per ripristinare la fiducia degli investitori, gravemente danneggiata dal crollo delle vendite e dalla riduzione dei margini di profitto nel mercato statunitense, che storicamente è sempre stato il più redditizio per Stellantis, grazie ai marchi Jeep, Ram, Chrysler e Dodge.

Sebbene Stellantis sia la quarta casa automobilistica mondiale per vendite, i suoi risultati in Europa sono stati meno soddisfacenti. Inoltre, la compagnia ha chiuso una joint venture per la produzione di Jeep in Cina quasi tre anni fa e ha deciso di non puntare su un rilancio, poiché le opportunità di crescita in quel mercato stanno diminuendo rapidamente.

Il nuovo CEO di Stellantis dovrà essere in grado di “prendere decisioni decisive e audaci”, come ha sottolineato Fabio Caldato di Acomea SGR, che possiede azioni della compagnia. “Se dovessi ragionare da investitore, senza lasciarmi influenzare dalle emozioni, vedrei come estremamente positivo il fatto che il prossimo CEO sia disposto a rivedere il portafoglio dei marchi”, ha dichiarato. Gli analisti ritengono che i marchi più vulnerabili a una possibile ristrutturazione siano quelli premium, come Alfa Romeo, DS e Lancia.

Dodge e Chrysler, sebbene non abbiano ottenuto performance straordinarie, sono considerati marchi con una base di clienti consolidata negli Stati Uniti, riuscendo ad attrarre nicchie di mercato specifiche. Storicamente, però, le case automobilistiche hanno evitato di abbandonare marchi noti, come dimostrato quando GM ha interrotto Saturn e Pontiac, o quando Ford ha fatto lo stesso con Mercury durante la recessione alla fine degli anni 2000. Stellantis ha dichiarato a Reuters che ogni marchio del gruppo ha in programma nuovi lanci di prodotti e che i recenti cambiamenti organizzativi sono stati progettati per supportare tali iniziative.