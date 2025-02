Ram vince il premio Lotus Bestseller per il terzo anno consecutivo in Brasile

Ram, rafforzando sempre di più la sua posizione di leader nel segmento dei pick-up full-size, ha vinto per il terzo anno consecutivo il Lotus Sales Champion Award nella categoria “Semi-Light Truck Brand”. Il premio, organizzato ogni anno dalla Revista Frota&Cia, premia i marchi e i veicoli cargo più venduti in Brasile.

“Ricevere nuovamente questo premio significa che stiamo procedendo nella giusta direzione con la strategia di Ram di valorizzare i propri clienti e di fornire sempre i prodotti migliori e più capaci nei loro segmenti. “Il marchio continuerà a impegnarsi su questi pilastri per offrire sempre il meglio in termini di tecnologia, prestazioni e lusso nei suoi pick-up”, sottolinea Vitor Bohnenberger, Product Marketing Director di Ram.

Oltre al premio come marchio, Ram ha vinto anche un trofeo con il 2500 nella categoria “Semi-Light Truck of the Year”, mantenendo il predominio del produttore, poiché nel 2023 e nel 2024 il vincitore è stato il 3500. Il modello ha la potenza del motore Cummins 6.7 turbodiesel con sei cilindri in linea, che eroga ben 377 CV e 117 kgfm di coppia. Grazie a questo propulsore, il modello è in grado di trainare più di 7,6 tonnellate.

Oltre a tutta la potenza, il 2500 è dotato di tecnologie all’avanguardia per offrire il massimo comfort. Il centro multimediale da 12 pollici consente la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Permette di visualizzare la Surround View Camera, un sistema composto da 4 telecamere distribuite sulla carrozzeria che hanno una visione a 360° dell’area circostante la vettura, rendendo più sicure le manovre di parcheggio e facilitando le operazioni di carico, scarico e persino l’aggancio del rimorchio. Per finire, il 2500 è dotato anche di un’esclusiva telecamera per la visione della benna, che consente di monitorare il trasporto dei carichi o lo stato del rimorchio.

Per un’esperienza audio di qualità superiore, la 2500 è dotata di un sistema audio Alpine, con nove altoparlanti più un subwoofer da 10″ che generano 506 watt di potenza, oltre a un sistema di cancellazione attiva del rumore. “Il 2500 è il primo pick-up Ram della linea Heavy Duty e un elemento chiave nella strategia del marchio per la regione. Ricevere questo nuovo traguardo è un riconoscimento delle grandi capacità del modello, che quest’anno celebra 20 anni di storia ininterrotta in Brasile. “Un’opzione eccellente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, unica nel suo genere”, conclude Vitor Bohnenberger.