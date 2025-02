Nuova Fiat Punto: suggestiva ipotesi dalla Francia

Nuova Fiat Punto è uno di quei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della principale casa automobilistica italiana. Il suo ritorno era dato per sicuro quando nacque Stellantis nel 2021 ma come abbiamo saputo di recente fu proprio Olivier Francois in passato a dire no al ritorno della vettura in quanto il progetto non lo convinceva al 100 per cento e alla fine il posto della Punto è stato preso dalla recente Fiat Grande Panda. Francois però ha lasciato una porta aperta al futuro ritorno del modello nel caso in cui le cose per Fiat andassero bene e nel frattempo cambiassero i gusti dei clienti che per il momento sembrano attratti solo e soltanto da SUV e crossover.

Ecco come potrebbe apparire il design di una ipotetica nuova Fiat Punto

In caso di ritorno di una nuova Fiat Punto, Francois la immagina sportiva ed elegante perfettamente in sintonia con la storia e il DNA di quello che rimane uno dei modelli più famosi e apprezzati di Fiat in assoluto. Queste voci sul possibile ritorno di Punto hanno ovviamente suscitato grande entusiasmo tra appassioti di auto e fan del marchio Fiat come si evince dai numerosi render apparsi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di un simile modello nel caso in cui il suo ritorno sul mercato si concretizzasse per davvero.

Una delle ipotesi più interessanti arriva dalla Francia e più precisamente dal sito francese Auto-moto in cui il giornalista e creatore digitale Julien Jodry ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Fiat Punto tenendo conto delle ultime evoluzioni di design della gamma della casa torinese. Il risultato è quello che vi mostriamo in questo nostro articolo.

Indubbiamente in una gamma ormai composta quasi solo da SUV e crossover un’auto come una nuova Fiat Punto ci starebbe sicuramente bene offrendo a chi non ama vetture a ruote alte un’alternativa più sportiva e interessante. Ovviamente in caso di ritorno sul mercato dopo il 2030 la vettura sarebbe solo ed esclusivamente elettrica.